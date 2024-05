DRONE VOLT : DRONE VOLT constate une forte croissance de la demande pour le HERCULES 20

Villepinte, le 6 mai 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce une forte croissance des demandes pour son best-seller, le drone HERCULES 20.

Ce gros-porteur, créé par les équipes innovation de DRONE VOLT et assemblé dans la DRONE VOLT FACTORY, se montre très performant et idéal pour répondre à des besoins multiples, notamment dans la configuration High-Dra, embarquant une solution haute pression à 250 barres. Capable d'emporter une charge utile de 15 kg pour une durée de vol entre 40 et 15 minutes selon l'emport transporté, le drone HERCULES 20 se révèle incontournable auprès d'une clientèle variée.

Ainsi, particulièrement aux Etats-Unis, où il est actuellement le plus vendu (près de 70% des volumes de drones issus de DRONE VOLT FACTORY vendus par DRONE VOLT au 1 er trimestre 2024), le HERCULES 20 s'avère particulièrement profitable et souple pour les utilisateurs. A titre d'exemple, son utilisation pour le nettoyage de façades permet d'éviter d'installer des échafaudages très coûteux, dangereux et polluants.

Le Groupe est aujourd'hui doté d'une capacité de production importante qui permettra de répondre aux commandes à venir. Ajoutée à la réduction des charges de recherche et développement, DRONE VOLT confirme ainsi être entré dans un cycle vertueux amélioration des marges tel qu'il l'a annoncé en début d'année.

« Parallèlement au démarrage commercial du DRONE VOLT KOBRA, nous constatons l'ampleur pris par notre best-seller historique » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Sa modularité opérationnelle le rend très attractif pour des missions très variées comme le dégivrage de ligne électrique, le nettoyage d'immeubles, le transport de matériel, ou, à l'image de la ville de Washington, pour effacer les graffitis. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024, mercredi 10 juillet 2024.

