DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme la pertinence de sa stratégie vers les activités à haute valeur ajoutée

Villepinte, le 16 juillet 2025

Chiffre d'affaires de 4,1 M€, reflétant l'orientation du Groupe vers ses activités à forte marge, en croissance de +87% ;

Taux de marge brute record à 44%, multiplié par plus de 4 sur un an ;

Forte dynamique commerciale, portée par les ventes à l'international ;

Confirmation de l'objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025 grâce au succès de la stratégie commerciale et au plan d'économies ;

Horizon financier dégagé grâce au produit de la dernière levée de fonds.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1 er semestre 2025.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 532 2 865 +87% dont Distribution 21 834 1 271 -94% TOTAL 23 366 4 136 -82% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 920 1 622 +76% dont Distribution 1 336 206 -85% TOTAL 2 256 1 828 -19% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 60% 57% -3 points dont Distribution 6% 16% +10 points TOTAL 10% 44% +34 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Notre premier semestre 2025 témoigne de l'évolution stratégique de notre société vers les activités à forte marge et à forte valeur ajoutée. Nous avons rencontré de nombreux succès commerciaux sur la période pour nos différents modèles de drones et nous sommes très satisfaits de l'accueil réservé à nos produits et prestations de services. La forte remontée de notre taux de marge brute démontre la pertinence de notre nouvelle stratégie et je suis très confiant dans nos perspectives pour la seconde partie de l'exercice, ce qui nous permet de confirmer notre objectif d'atteindre la rentabilité. »

Renforcement de la dynamique des activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 4,1 M€ pour le 1 er semestre 2025 (23,4 M€ au 1 er semestre 2024), qui reflète le pivot stratégique engagé par la société vers ses activités à forte marge et à forte valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY atteint 2,9 M€ sur le semestre, soit un niveau quasiment multiplié par deux sur un an (+87% par rapport au 1 er semestre 2024, à 1,5 M€). Dans le détail :

L'activité « FACTORY » a connu une forte croissance (+70%), portée essentiellement par les ventes du HERCULES 20 dans sa version « Spray », qui fait partie des versions avec le prix de vente le plus élevé, et une forte demande à l'international. 39 drones élaborés en interne ont été vendus sur le semestre, dont 1 HELIPLANE et 1 LINEDRONE.

La croissance a de nouveau été très forte pour les activités « SERVICES », avec un doublement des ventes en raison de la forte dynamique en France et du déploiement des activités du Groupe à l'international, notamment au Canada.

Les activités de formation (« ACADEMY ») ont également connu une trajectoire dynamique.

Comme annoncé et en ligne avec l'évolution de la stratégie du Groupe, l'activité Distribution s'est réduite et a représenté un chiffre d'affaires de 1,3 M€ sur le semestre (21,8 M€ au 1 er semestre 2024).

Le taux de marge brute semestriel atteint le niveau record de 44%, multiplié par plus de quatre sur un an (10% au 1 er semestre 2024), et démontre la pertinence de l'évolution de la stratégie de DRONE VOLT.

Des perspectives commerciales favorables portées par la pertinence du positionnement des drones et solutions développés par DRONE VOLT

Le Groupe s'appuie sur un portefeuille de produits et services à haute valeur ajoutée dans des secteurs d'activité porteurs, tels que la défense, la surveillance ou encore l'inspection des infrastructures électriques.

DRONE VOLT tire également profit du renforcement de sa présence aux États-Unis, où il est désormais en meilleure position pour saisir les opportunités. Le Groupe a déjà réalisé de nombreuses ventes au 1 er semestre sur le premier marché mondial du secteur et bénéficie du soutien de ses actionnaires américains. Enfin, DRONE VOLT a récemment annoncé [1] le lancement de la production du DRONE VOLT KOBRA aux États-Unis afin de raccourcir les délais de production et de livraison et de se conformer aux exigences réglementaires locales. Cette décision stratégique marque ainsi une étape clé dans le développement de ses activités industrielles en Amérique du Nord.

DRONE VOLT affiche donc sa confiance pour la seconde partie de l'exercice au regard de ce contexte favorable, des négociations en cours, de la montée en puissance du DRONE VOLT KOBRA et d'une demande particulièrement forte à l'international.

Soutenue par ses investisseurs américains et européens, DRONE VOLT s'appuie désormais sur une structure financière solide et confirme son objectif d'atteindre un EBITDA positif dès 2025

Après avoir effectué deux augmentations de capital au 1 er semestre pour un total de 7,0 M€, DRONE VOLT a réalisé une nouvelle augmentation de capital au mois de juillet [2] auprès d'investisseurs américains et européens pour un montant de 12,4 M€. Cette dernière a pour objectifs principaux d'accompagner la croissance du Groupe, de financer son besoin en fonds de roulement et d'étudier des opérations ciblées de croissance externe.

Enfin, DRONE VOLT poursuit la mise en œuvre de son plan de réduction des charges. Les économies réalisées se traduiront sur la structure de coûts du premier semestre et seront encore plus significatives au second semestre.

Avec cette double dynamique de croissance des activités à forte marge et de réduction des coûts, DRONE VOLT renouvelle son objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2025, mercredi 17 septembre 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Voir le communiqué du 15 juillet 2025 .

[2] Voir le communiqué du 10 juillet 2025 .