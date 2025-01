DRONE VOLT : DRONE VOLT - Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte, le 9 janvier 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Avant le regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 29 novembre 2024 :

1 533 492 titres ;

11 231,70 euros en espèces.

Depuis le 30/06/2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 3 295 096 titres 18 686,27 € 194 transactions VENTE 2 921 565 titres 18 026,4 € 229 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 159 961 titres ;

11 738,86 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

100 000 euros en espèces.

Après le regroupement (à compter du 2 décembre 2024)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 31 décembre 2024 :

19 211 titres ;

10 046,27 euros en espèces

Depuis le 2/12/2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 16 518 titres 5 763,33 € 68 transactions VENTE 12 641 titres 4 555,62 € 88 transactions

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30/11/2024 :

15 334 titres DRONE VOLT (regroupé) ;

11 231,70 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

100 000 euros en espèces.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2024, mercredi 15 janvier 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Avant regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 01/07/2024 4 150001 1 024,957 € 01/07/2024 - € 01/07/2024 - € 01/07/2024 2 50001 360,007 € 02/07/2024 1 1 0,007 € 02/07/2024 - € 02/07/2024 - € 02/07/2024 5 100001 710,007 € 03/07/2024 - € 03/07/2024 4 100001 710,007 € 04/07/2024 2 50 001 355,007 € 04/07/2024 - € 04/07/2024 - € 04/07/2024 6 50001 370,007 € 05/07/2024 - € 05/07/2024 8 100001 730,007 € 08/07/2024 11 350 000 2 874,900 € 08/07/2024 - € 08/07/2024 - € 08/07/2024 14 444701 3 760,836 € 09/07/2024 9 250 001 1 955,008 € 09/07/2024 - € 09/07/2024 - € 09/07/2024 5 200001 1 630,008 € 10/07/2024 2 50 001 375,008 € 10/07/2024 - € 10/07/2024 - € 10/07/2024 2 50001 395,008 € 11/07/2024 6 250 001 1 655,007 € 11/07/2024 - € 11/07/2024 - € 11/07/2024 3 100000 700,000 € 12/07/2024 2 50 001 325,007 € 12/07/2024 - € 12/07/2024 - € 12/07/2024 5 144986 985,470 € 15/07/2024 3 80 000 516,960 € 15/07/2024 - € 15/07/2024 - € 15/07/2024 2 50001 330,007 € 16/07/2024 1 1 0,006 € 16/07/2024 - € 16/07/2024 - € 16/07/2024 2 25001 167,507 € 17/07/2024 1 1 0,007 € 17/07/2024 - € 17/07/2024 - € 17/07/2024 1 1 0,007 € 18/07/2024 1 1 0,007 € 18/07/2024 - € 18/07/2024 - € 18/07/2024 1 1 0,007 € 19/07/2024 3 60 001 375,006 € 19/07/2024 - € 19/07/2024 - € 19/07/2024 3 50001 317,506 € 22/07/2024 1 1 0,007 € 22/07/2024 - € 22/07/2024 - € 22/07/2024 2 25001 165,007 € 23/07/2024 1 1 0,006 € 23/07/2024 - € 23/07/2024 - € 23/07/2024 1 1 0,006 € 24/07/2024 1 1 0,007 € 24/07/2024 - € 24/07/2024 - € 24/07/2024 1 1 0,007 € 25/07/2024 1 1 0,006 € 25/07/2024 - € 25/07/2024 - € 25/07/2024 1 1 0,006 € 26/07/2024 1 1 0,007 € 26/07/2024 - € 26/07/2024 - € 26/07/2024 1 1 0,007 € 29/07/2024 3 80 001 494,006 € 29/07/2024 - € 29/07/2024 - € 29/07/2024 2 25001 155,006 € 30/07/2024 4 150 001 885,006 € 30/07/2024 - € 30/07/2024 - € 30/07/2024 9 106790 647,147 € 31/07/2024 4 125 001 712,506 € 31/07/2024 - € 31/07/2024 - € 31/07/2024 6 75000 429,975 € 01/08/2024 - € 01/08/2024 - € 01/08/2024 2 50 001 275,006 € 01/08/2024 - € 01/08/2024 - € 01/08/2024 1 1 0,006 € 02/08/2024 1 1 0,005 € 02/08/2024 - € 02/08/2024 - € 02/08/2024 2 25001 135,005 € 05/08/2024 1 1 0,005 € 05/08/2024 - € 05/08/2024 - € 05/08/2024 1 1 0,005 € 06/08/2024 2 50 001 250,005 € 06/08/2024 - € 06/08/2024 - € 06/08/2024 1 1 0,005 € 07/08/2024 1 1 0,005 € 07/08/2024 - € 07/08/2024 - € 07/08/2024 2 25001 130,005 € 08/08/2024 1 1 0,005 € 08/08/2024 - € 08/08/2024 - € 08/08/2024 1 1 0,005 € 09/08/2024 1 1 0,005 € 09/08/2024 - € 09/08/2024 - € 09/08/2024 3 25001 130,005 € 12/08/2024 1 1 0,005 € 12/08/2024 - € 12/08/2024 - € 12/08/2024 3 50001 265,005 € 13/08/2024 1 1 0,005 € 13/08/2024 - € 13/08/2024 - € 13/08/2024 1 1 0,005 € 14/08/2024 1 1 0,006 € 14/08/2024 - € 14/08/2024 - € 14/08/2024 2 25001 140,006 € 15/08/2024 2 25 001 132,505 € 15/08/2024 - € 15/08/2024 - € 15/08/2024 1 1 0,005 € 16/08/2024 2 25 001 127,505 € 16/08/2024 - € 16/08/2024 - € 16/08/2024 1 25000 132,500 € 19/08/2024 3 50 001 250,005 € 19/08/2024 - € 20/08/2024 1 1 0,005 € 20/08/2024 - € 20/08/2024 - € 20/08/2024 1 1 0,005 € 21/08/2024 2 25 001 122,505 € 21/08/2024 - € 22/08/2024 3 75 001 342,530 € 22/08/2024 - € 22/08/2024 - € 22/08/2024 1 1 0,005 € 23/08/2024 2 25 001 115,005 € 23/08/2024 - € 23/08/2024 - € 23/08/2024 5 50001 245,005 € 26/08/2024 1 1 0,005 € 26/08/2024 - € 26/08/2024 - € 26/08/2024 1 1 0,005 € 27/08/2024 1 1 0,005 € 27/08/2024 - € 27/08/2024 - € 27/08/2024 1 1 0,005 € 28/08/2024 2 25 001 120,005 € 28/08/2024 - € 29/08/2024 2 50 001 230,005 € 29/08/2024 - € 29/08/2024 - € 29/08/2024 2 25001 117,505 € 30/08/2024 2 50 001 230,005 € 30/08/2024 - € 30/08/2024 - € 30/08/2024 1 1 0,005 € 02/09/2024 2 25 001 115,005 € 02/09/2024 - € 02/09/2024 - € 02/09/2024 3 25001 117,505 € 03/09/2024 2 50 001 220,004 € 03/09/2024 - € 03/09/2024 - € 03/09/2024 1 1 0,005 € 04/09/2024 2 50 001 210,004 € 04/09/2024 - € 04/09/2024 - € 04/09/2024 2 25000 107,500 € 05/09/2024 1 1 0,004 € 05/09/2024 - € 06/09/2024 - € 06/09/2024 1 1 0,004 € 09/09/2024 1 25 000 112,500 € 09/09/2024 - € 09/09/2024 - € 09/09/2024 4 50001 230,005 € 10/09/2024 1 1 0,005 € 10/09/2024 - € 10/09/2024 - € 10/09/2024 1 1 0,005 € 11/09/2024 1 1 0,005 € 11/09/2024 - € 11/09/2024 - € 11/09/2024 2 25001 120,005 € 12/09/2024 3 25 001 112,505 € 12/09/2024 - € 12/09/2024 - € 12/09/2024 2 25001 122,505 € 13/09/2024 2 25 001 122,505 € 13/09/2024 - € 13/09/2024 - € 13/09/2024 2 25001 127,505 € 16/09/2024 - € 16/09/2024 2 25001 122,505 € 17/09/2024 2 25 001 122,505 € 17/09/2024 - € 17/09/2024 - € 17/09/2024 2 25001 127,505 € 18/09/2024 2 25 001 117,505 € 18/09/2024 - € 18/09/2024 - € 18/09/2024 2 25001 122,505 € 19/09/2024 3 50 001 230,005 € 19/09/2024 - € 19/09/2024 - € 19/09/2024 1 25000 117,500 € 20/09/2024 2 25 001 112,505 € 20/09/2024 - € 20/09/2024 - € 20/09/2024 1 1 0,005 € 23/09/2024 1 1 0,005 € 23/09/2024 - € 23/09/2024 - € 23/09/2024 8 25001 115,005 € 24/09/2024 3 50 001 217,504 € 24/09/2024 - € 24/09/2024 - € 24/09/2024 2 25001 115,005 € 25/09/2024 2 25 001 105,004 € 25/09/2024 - € 25/09/2024 - € 25/09/2024 4 25001 110,004 € 26/09/2024 4 75 001 324,979 € 26/09/2024 - € 26/09/2024 - € 26/09/2024 6 67646 295,139 € 27/09/2024 6 125 001 530,004 € 27/09/2024 - € 27/09/2024 - € 27/09/2024 6 57355 247,372 € 30/09/2024 1 1 0,004 € 30/09/2024 - € 30/09/2024 - € 30/09/2024 2 25001 107,504 € 01/10/2024 2 25 001 102,504 € 01/10/2024 - € 01/10/2024 - € 01/10/2024 1 1 0,004 € 02/10/2024 1 1 0,004 € 02/10/2024 - € 02/10/2024 - € 02/10/2024 1 1 0,004 € 03/10/2024 2 50 001 200,004 € 03/10/2024 - € 04/10/2024 3 50 001 200,004 € 04/10/2024 - € 07/10/2024 1 1 0,004 € 07/10/2024 - € 07/10/2024 - € 07/10/2024 1 1 0,004 € 08/10/2024 2 2 0,008 € 08/10/2024 - € 08/10/2024 - € 08/10/2024 3 25002 102,508 € 09/10/2024 2 25 001 100,004 € 09/10/2024 - € 09/10/2024 - € 09/10/2024 1 1 0,004 € 10/10/2024 1 1 0,004 € 10/10/2024 - € 10/10/2024 - € 10/10/2024 2 25001 102,504 € 11/10/2024 1 1 0,004 € 11/10/2024 - € 11/10/2024 - € 11/10/2024 1 1 0,004 € 14/10/2024 1 1 0,004 € 14/10/2024 - € 14/10/2024 - € 14/10/2024 1 1 0,004 € 15/10/2024 1 1 0,004 € 15/10/2024 - € 15/10/2024 - € 15/10/2024 2 25001 107,504 € 16/10/2024 2 25 001 102,504 € 16/10/2024 - € 16/10/2024 - € 16/10/2024 5 50001 220,004 € 17/10/2024 4 75 001 300,004 € 17/10/2024 - € 17/10/2024 - € 17/10/2024 5 75001 312,529 € 18/10/2024 1 1 0,004 € 18/10/2024 - € 18/10/2024 - € 18/10/2024 1 1 0,004 € 21/10/2024 2 25 001 102,504 € 21/10/2024 - € 22/10/2024 1 1 0,004 € 22/10/2024 - € 22/10/2024 - € 22/10/2024 1 1 0,004 € 23/10/2024 1 1 0,004 € 23/10/2024 - € 23/10/2024 - € 23/10/2024 1 1 0,004 € 24/10/2024 1 1 0,004 € 24/10/2024 - € 24/10/2024 - € 24/10/2024 1 1 0,004 € 25/10/2024 1 25 000 97,500 € 25/10/2024 - € 25/10/2024 - € 25/10/2024 1 1 0,004 € 28/10/2024 1 1 0,004 € 28/10/2024 - € 28/10/2024 - € 28/10/2024 1 1 0,004 € 29/10/2024 1 1 0,004 € 29/10/2024 - € 29/10/2024 - € 29/10/2024 1 1 0,004 € 30/10/2024 1 1 0,004 € 30/10/2024 - € 30/10/2024 - € 30/10/2024 1 1 0,004 € 31/10/2024 1 1 0,004 € 31/10/2024 - € 31/10/2024 - € 31/10/2024 1 1 0,004 € 01/11/2024 1 1 0,004 € 01/11/2024 - € 01/11/2024 - € 01/11/2024 1 1 0,004 € 04/11/2024 2 50 001 190,004 € 04/11/2024 - € 04/11/2024 - € 04/11/2024 2 25001 97,504 € 05/11/2024 1 1 0,004 € 05/11/2024 - € 05/11/2024 - € 05/11/2024 1 1 0,004 € 06/11/2024 2 25 001 97,504 € 06/11/2024 - € 07/11/2024 1 1 0,004 € 07/11/2024 - € 08/11/2024 - € 08/11/2024 1 1 0,004 € 11/11/2024 1 1 0,004 € 11/11/2024 - € 12/11/2024 2 25 001 92,504 € 12/11/2024 - € 13/11/2024 1 1 0,004 € 13/11/2024 - € 13/11/2024 - € 13/11/2024 1 1 0,004 € 14/11/2024 2 50 001 175,004 € 14/11/2024 - € 14/11/2024 - € 14/11/2024 2 25001 92,504 € 15/11/2024 2 50 001 180,004 € 15/11/2024 - € 15/11/2024 - € 15/11/2024 2 25001 92,504 € 18/11/2024 - € 18/11/2024 3 25001 92,504 € 19/11/2024 - € 19/11/2024 2 25001 92,504 € 20/11/2024 1 1 0,004 € 20/11/2024 - € 21/11/2024 3 50 001 180,004 € 21/11/2024 - € 22/11/2024 - € 22/11/2024 2 25001 92,504 € 25/11/2024 - € 25/11/2024 1 1 0,004 € 26/11/2024 2 50 001 170,003 € 26/11/2024 - € 26/11/2024 - € 26/11/2024 2 50000 175,000 € 27/11/2024 1 1 0,004 € 27/11/2024 - € 27/11/2024 - € 27/11/2024 2 25001 92,504 € 28/11/2024 - € 28/11/2024 2 25001 92,504 € 29/11/2024 - € 29/11/2024 2 25001 97,504 € TOTAL 194 3 295 096 18 686,271 € 229 2921565 18 026,396 €

Après regroupement (à compter du 2 décembre 2024)

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 02/12/2024 25 7501 2 585,88 € 02/12/2024 - € 02/12/2024 - € 02/12/2024 10 2142 776,07 € 03/12/2024 4 1 001 325,32 € 03/12/2024 - € 03/12/2024 - € 03/12/2024 13 2001 694,06 € 04/12/2024 3 1 001 340,34 € 04/12/2024 - € 04/12/2024 - € 04/12/2024 7 1001 361,61 € 05/12/2024 4 1 001 355,37 € 05/12/2024 - € 05/12/2024 - € 05/12/2024 2 101 35,86 € 06/12/2024 1 1 0,36 € 06/12/2024 - € 06/12/2024 - € 06/12/2024 2 150 53,40 € 09/12/2024 1 1 0,34 € 09/12/2024 - € 09/12/2024 - € 09/12/2024 7 291 100,59 € 10/12/2024 1 1 0,34 € 10/12/2024 - € 10/12/2024 - € 10/12/2024 5 961 344,04 € 11/12/2024 - € 11/12/2024 3 501 180,26 € 12/12/2024 1 1 0,36 € 12/12/2024 - € 12/12/2024 - € 12/12/2024 3 501 181,61 € 13/12/2024 4 501 180,36 € 13/12/2024 - € 13/12/2024 - € 13/12/2024 1 1 0,37 € 16/12/2024 2 501 176,75 € 16/12/2024 - € 17/12/2024 2 501 175,35 € 17/12/2024 - € 17/12/2024 - € 17/12/2024 2 133 47,88 € 18/12/2024 - € 18/12/2024 13 1869 677,82 € 19/12/2024 2 501 185,38 € 19/12/2024 - € 19/12/2024 - € 19/12/2024 2 251 97,79 € 20/12/2024 2 501 185,37 € 20/12/2024 - € 23/12/2024 3 1 001 365,37 € 23/12/2024 - € 23/12/2024 - € 23/12/2024 3 501 191,38 € 24/12/2024 4 1 501 525,35 € 24/12/2024 - € 24/12/2024 - € 24/12/2024 6 1401 506,90 € 27/12/2024 6 501 180,37 € 27/12/2024 - € 30/12/2024 1 1 0,35 € 30/12/2024 - € 30/12/2024 - € 30/12/2024 8 835 305,61 € 31/12/2024 2 501 180,37 € 31/12/2024 - € 31/12/2024 - € 31/12/2024 1 1 0,37 € - € TOTAL 68 16 518 5 763,33 € 88 12641 4 555,62 €