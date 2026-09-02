DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une commande de Sol.One d'un montant total minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans, accompagnée d'un accord d'investissement réciproque

Villepinte, le 2 septembre 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d'un accord de coopération et d'investissement avec Sol.One (Sol1 BV), société belge partenaire du développement du système de drones Saboteur UAV.

Ce partenariat stratégique comprend les piliers suivants :

Une commande ferme de 50 millions d'euros minimum répartie sur les 5 prochaines années ;

; La commercialisation du système Saboteur UAV en France auprès de clients désignés ;

Un investissement et une prise de participation croisés entre les deux sociétés.

Cet accord a pour objectif de développer conjointement le système de drones Saboteur UAV (versions civile et militaire) de Sol.One.

Dans le cadre de cet accord, Sol.One s'engage également à commander auprès de DRONE VOLT des systèmes de propulsion et composants pour un minimum de 10 millions d'euros par an pendant cinq années consécutives, soit un engagement ferme minimum cumulé de 50 millions d'euros . DRONE VOLT devient à ce titre le fournisseur exclusif de ces composants pour les besoins du Saboteur UAV.

Sol.One accorde également à DRONE VOLT le droit exclusif de commercialiser les systèmes Saboteur UAV auprès de clients désignés en France, en qualité de revendeur indépendant.

Dans le cadre de cet accord, Sol.One entrera au capital de DRONE VOLT à hauteur de 2,5 millions d'euros sur la base des derniers cours de bourse précédant la réalisation de la transaction. Par ailleurs, DRONE VOLT participera à une augmentation de capital de Sol.One dans les semaines qui viennent à hauteur de 2,5 millions d'euros.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Nous sommes très heureux de signer cet accord historique avec Sol.One, qui va nous permettre de contribuer au développement du système de pointe Saboteur UAV et de devenir un fournisseur clé des composants de celui-ci via la commande ferme de 50 millions d'euros minimum sur 5 ans comprise dans le partenariat. Cet accord démontre une fois de plus l'excellence des savoir-faire de DRONE VOLT développés depuis de longues années et nous tenons à remercier Sol.One pour leur confiance. »

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

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