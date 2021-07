DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une avancée importante vers l'accélération des cadences de production aux Etats-Unis

Villepinte, le 27 juillet 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce une avancée importante dans la transmission des savoir-faire aux Etats-Unis.

DRONE VOLT a reçu la semaine passée, pour la première fois, dans son usine de Villepinte, une équipe de quatre opératrices américaines d'AQUILINE DRONES venues compléter leur formation à la production de drones HERCULES 2.

Ces opératrices, déjà formées par e-learning, ont ainsi renforcé leurs compétences et produit de A à Z une série de HERCULES 2 répondant aux standards élevés d'exigence du secteur des drones professionnels sous le contrôle des équipes de DRONE VOLT.

Les tests de vol effectués en fin de semaine ont démontré la qualité du travail effectué qui permet d'envisager une accélération de la cadence de production américaine à brève échéance.

Dans le cadre du contrat de licences signé au 4ème trimestre 2020, AQUILINE DRONES règle des redevances mensuelles indexées sur le volume de production et assorties de minimums garantis. Si la production mensuelle aux Etats-Unis dépassait les 250 drones, cela entraînerait une croissance significative de ces redevances.

« Ces formations sur site ont clairement permis aux équipes américaines de progresser sur chaque détail du processus de fabrication de l'HERCULES 2 » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « En outre, la présence de Barry Alexander, CEO d'AQUILINE DRONES, nous a permis de renforcer encore les liens qui unissent nos deux sociétés. »

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



