DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce un accord majeur de distribution aux États-Unis

Villepinte, le 19 février 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce un accord majeur avec un distributeur américain pour déployer ses drones et solutions sur le plus grand marché mondial du secteur. Ce distributeur, spécialisé dans la vente d'équipements destinés à la surveillance et à la sécurité, vendait déjà des drones, aujourd'hui interdits à la vente par les nouvelles réglementations américaines.

La signature de cet accord de distribution, d'une durée de cinq ans, permettra d'ouvrir les portes du marché américain sans investissement additionnel. Cette étape déterminante va permettre à DRONE VOLT de proposer l'essentiel de sa gamme de produits et solutions sur le plus grand marché mondial, notamment les modèles phares tels que DRONE VOLT KOBRA, HERCULES 20, LINEDRONE et HELIPLANE. En s'appuyant sur son réseau et son expertise, le distributeur jouera un rôle important pour rendre les technologies de DRONE VOLT accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs professionnels.

Ce partenariat intervient alors que la provenance des drones est un sujet de plus en plus sensible, en particulier surveillé par l'administration américaine, qui incite ainsi les utilisateurs potentiels à faire évoluer leurs habitudes d'approvisionnement.

A la suite de cet accord, DRONE VOLT devrait être en mesure de dévoiler prochainement des premières commandes significatives. Enfin, le groupe indique mener d'autres discussions avec d'autres distributeurs locaux avec l'objectif de déployer ses produits à grande échelle sur le plus important marché au monde.

« Cet accord de cinq ans pose les jalons d'une collaboration solide et durable » déclare Marc Courcelle, directeur Général de DRONE VOLT. « Il est le fruit de négociations entamées depuis plusieurs mois et révèle un nouveau potentiel pour le marché du drone dans un contexte économique et politique en évolution permanente. »

En parallèle, DRONE VOLT poursuit le déploiement de sa feuille de route, à savoir le développement de ses activités à forte marge, regroupées au sein de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation), qui a connu une forte croissance en 2024 (+117%), et la réduction de ses coûts.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024, mercredi 19 mars 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

