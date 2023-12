DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce que DRONE VOLT EXPERT est devenu rentable dès son 4ème mois d'activité

Villepinte, le 12 décembre 2023

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente le premier bilan très favorable et les perspectives de son offre de services DRONE VOLT EXPERT.

En juillet 2023, DRONE VOLT reprenait les actifs de la société girondine Aeraccess Services (anciennement Air Marine). Cette acquisition a permis la création d'une nouvelle division du groupe DRONE VOLT, intitulée DRONE VOLT EXPERT, dédiée à la prestation de services dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Le lancement de cette division DRONE VOLT EXPERT, basée à Saucats (Gironde), vient compléter l'expertise à 360° du groupe DRONE VOLT dans le domaine du drone civil professionnel.

De nouvelles technologies au service de nouveaux usages

Missions de topographie, d'agriculture de précision, ou d'inspection : ces dernières années, les technologies des drones ont été mises au service de nouveaux usages professionnels. Ces drones présentent des avantages significatifs en termes d'amélioration de l'efficacité, de réduction des coûts, des émissions de gaz à effet de serre, d'accès à des zones difficiles et de minimisation des risques pour les travailleurs.

Dans ce contexte, le marché du drone civil professionnel décolle dans de nombreux secteurs, avec des prévisions de croissance de 10 à 20% par an à horizon 2027 [1] .

Les avantages de la prestation de service

La réalisation d'opérations aériennes par drones nécessite l'acquisition de matériel et la formation de télépilotes. Il existe ainsi une demande importante de structures qui souhaitent externaliser ce service, pour bénéficier des avantages des drones civils professionnels sans avoir à supporter les coûts liés à l'achat, à la maintenance et la formation de télépilotes. C'est pour répondre à cette demande qu'a été créée DRONE VOLT EXPERT, une offre de prestation de services clé en main.

La valeur ajoutée de DRONE VOLT EXPERT repose surtout sur son expertise en géomatique, permettant de représenter, analyser et exploiter les données collectées en vol et de fournir des rapports détaillés de ses missions (modélisation 3D, cartographies de sites, diagnostics de sécurité, rapports d'inspections thermographiques, de cubatures de stocks, d'extractions, etc.). Grâce à son maillage territorial et à son équipe de télépilotes et de géomaticiens hautement qualifiée, DRONE VOLT EXPERT est ainsi capable de fournir des livrables liés à une grande diversité de missions, sur l'ensemble du territoire.

Une rentabilité atteinte et des perspectives de développement pour DRONE VOLT EXPERT

La création de DRONE VOLT EXPERT a été soutenue par des investissements conséquents pour rééquiper la flotte de drones et conserver les salariés d'Aeraccess Services. Après quelques mois seulement, le bilan de DRONE VOLT EXPERT est déjà très positif. Grâce au travail des équipes, les contrats historiques ont été sécurisés, et deux nouveaux appels d'offres majeurs ont été remportés pour des missions d'inspection.

En 2023, DRONE VOLT EXPERT, c'est déjà :

3000 km de vol cumulés depuis juillet 2023 ;

400 missions réalisées à fin décembre 2023 ;

15 collaborateurs (télépilotes – géomaticiens – R&D opérationnelle) ;

Un réseau de partenaires permettant un maillage national.

Mieux, sur le seul mois de novembre, après seulement 4 mois d'activité, le chiffre d'affaires généré par DRONE VOLT EXPERT couvre les coûts de la division dont l'exploitation est donc devenue rentable.

En 2024, DRONE VOLT EXPERT ambitionne par ailleurs d'accélérer son développement dans le domaine aéromaritime, via des missions offshores, misant sur sa capacité à réaliser des opérations dans des domaines complexes.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Le lancement de DRONE VOLT EXPERT s'inscrit dans notre stratégie visant à compléter notre expertise à 360° dans le domaine des drones civils professionnels, permettant de répondre à tout type de besoin et de cahier des charges. Le succès opérationnel de ce lancement renforce notre statut d'acteur de référence du drone civil professionnel en France et nous ouvre de nouvelles perspectives. »

« La reprise par DRONE VOLT et la naissance de DRONE VOLT EXPERT a été très favorablement accueillie par l'équipe, heureuse de mettre ses compétences au service d'un nouveau projet et du développement du groupe DRONE VOLT. Les perspectives de développement sont immenses et, nous avons désormais des moyens à hauteur de nos ambitions. » ajoute Frédéric Glorieux, Manager opérationnel de DRONE VOLT EXPERT.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2023, mercredi 17 janvier 2024

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Global Civil Drone Market to 2027 – The Insight Partners : https://www.theinsightpartners.com/reports/civil-drones-market