DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce le report de son Assemblée Générale Extraordinaire au 17 novembre 2022

Villepinte, le 27 octobre 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le report de son Assemblée Générale Extraordinaire, initialement convoquée pour le 28 octobre 2022 et ne pouvant se tenir pour des raisons logistiques, au 17 novembre 2022 à 10h.

L'Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu au siège social de la société situé au 14, rue de la Perdrix - 93420 Villepinte - France. L'ordre du jour reste inchangé et les votes et pouvoir transmis restent pleinement valables.

Cette nouvelle convocation fera l'objet d'un avis publié au BALO du 2 novembre 2022 et qui sera mis à disposition sur le site internet de la société ( https://www.dronevolt.com/ ) au même titre que l'ensemble de la documentation liée à l'Assemblée Générale. Pour toutes questions relatives à cet événement, les actionnaires sont invités à écrire à l'adresse finance@dronevolt.com .

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2022, mercredi 18 janvier 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

