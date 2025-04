DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce le remboursement par anticipation de l'intégralité du financement obligataire annoncé mi-janvier 2025

Villepinte, le 15 avril 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce qu'il vient de rembourser en numéraire, par anticipation, l'intégralité de son financement obligataire d'un montant nominal de 2 millions d'euros, conclu avec Atlas Capital Market fin 2024 [1] .

Ce financement obligataire a permis à DRONE VOLT de disposer des marges de manœuvre financières nécessaires afin de poursuivre sereinement son activité avant de réaliser à la fois une première augmentation de capital de 2,0 millions d'euros en février 2025 [2] et une seconde en mars 2025 pour 5,0 millions d'euros, auprès d'Armistice Capital Master Fund Ltd, investisseur institutionnel américain [3] , désormais actionnaire de référence de la Société.

DRONE VOLT tient à remercier Atlas Capital Market pour sa confiance et son accompagnement au cours de cette période.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Nous sommes satisfaits d'être parvenus à rembourser ce financement à rendement élevé avec plus de six mois d'avance sur le calendrier prévu. Nous sommes aujourd'hui dotés des moyens suffisants pour poursuivre et développer nos activités à forte marge, centrées sur la production et les services, y compris nos prestations R&D. DRONE VOLT dispose désormais d'une très bonne visibilité puisque ces activités sont très prometteuses et suscitent un fort intérêt, tant en France qu'à l'international. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, mercredi 16 avril 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Voir les communiqués du 15 janvier 2025 et du 16 janvier 2025 .

[2] Voir le communiqué du 5 février 2025 .

[3] Voir le communiqué du 31 mars 2025 .