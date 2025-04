DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la vente du HERCULES 20 à un groupe industriel de la défense européenne

Villepinte, le 10 avril 2025

DRONE VOLT (la « Société »), constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce avoir vendu et livré son drone HERCULES 20 à un groupe industriel de premier plan dans le secteur de la défense en Europe. Cette acquisition s'accompagne de plus d'un programme de formation spécifique, destiné aux pilotes opérant ces appareils dans un cadre stratégique.

Cette nouvelle vente s'inscrit dans une dynamique commerciale particulièrement porteuse depuis le début de l'année, alors que les équipements en lien avec le secteur de la défense sont très recherchés.

Elle vient également illustrer une nouvelle fois la forte demande pour son drone best-seller , développé en interne. Pour mémoire, le HERCULES 20 est un drone robuste et polyvalent, doté de 8 moteurs permettant la redondance de ceux-ci et il dispose de 15 kg d'emport de charge utile. Il est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et sécuritaires. Il est capable d'embarquer des charges lourdes et se distingue par sa capacité d'adaptation à des missions critiques, notamment dans les domaines de la surveillance, de l'inspection et du soutien opérationnel.

Dans le cadre de cette vente, les équipes de DRONE VOLT ont également assuré une formation approfondie de plusieurs pilotes, garantissant une prise en main optimale des systèmes et une intégration efficace des drones dans les opérations du groupe industriel.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique de DRONE VOLT, qui vise à privilégier la marge brute, via la vente de ses drones développés en interne et de prestations spécifiques, comme les formations.

Avec cette nouvelle livraison, DRONE VOLT continue de renforcer son positionnement sur le marché des drones professionnels à haute valeur ajoutée et confirme sa capacité à répondre aux exigences des secteurs les plus exigeants, en particulier celui de la défense et de la sécurité.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette collaboration confirme l'expertise de DRONE VOLT dans la fourniture de solutions technologiques avancées pour des acteurs stratégiques. Nous sommes fiers de contribuer à l'innovation et à la souveraineté industrielle européenne grâce à nos drones et nos services de formation. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, mercredi 16 avril 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

