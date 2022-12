DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la vente de 4 HERCULES 20 aux Etats-Unis

Villepinte, le 12 décembre 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la vente de 4 HERCULES 20 aux Etats-Unis.

La commande concernait 4 drones HERCULES 20 dans la version spray haute-pression qui ont été produits dans la DRONE VOLT FACTORY, facturés et intégralement payés avant leur livraison.

DRONE VOLT précise que l'HERCULES 20, dans cette version, connait un intérêt croissant partout dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord où les sollicitations sont de plus en plus nombreuses. Le groupe pense que la demande devrait croître et anticipe d'autres ventes d'appareils de ce type en 2023.

« La demande pour le gros porteur de notre gamme est soutenue. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Dans sa version spray, mais aussi équipé d'un dropper où d'un treuil, nous constatons que le HERCULES 20 constitue, avec le Linedrone et l'Héliplane, une solution pertinente et unique pour de nombreux clients. Nous démontrons une nouvelle fois notre capacité à développer des produits différentiant qui trouvent leur public et répondent à des attentes fortes en termes de performances techniques, financières et extra-financières. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2022, mercredi 18 janvier 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



