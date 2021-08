DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'une lettre d'intention pour une prise de participation minoritaire dans SKYCORP, spécialiste des moteurs à hydrogène

Villepinte, le 3 août 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'une lettre d'intention (Letter Of Intent) non engageante avec la société estonienne SKYCORP en vue de la mise en œuvre d'un partenariat technologie et financier.

SKYCORP est un fabricant estonien de drones civils professionnels qui a développé e-Drone Zero, un drone compact propulsé par un moteur à hydrogène. En pratique, le drone embarque une pile à combustible capable de transformer l'hydrogène en électricité et d'alimenter le moteur en énergie. Cette technologie de dernière génération vient remplacer les batteries avec à la clé un gain d'autonomie, de poids et d'empreinte environnementale.

L'objectif du rapprochement serait de bénéficier de la technologie des moteurs électriques alimentés par hydrogène dans les zones où DRONE VOLT est présent dans le monde et particulièrement aux Etats-Unis. Cela pourrait prendre la forme de production de moteurs, de leur distribution, ou d'accords de licence, ce qui pourrait permettre, par exemple, l'ouverture d'une ligne de fabrication dans l'usine américaine d'AQUILINE DRONES à Hartford (Connecticut).

Le protocole d'accord prévoit un investissement de DRONE VOLT dans SKYCORP à hauteur de 500 000 euros en échange d'une participation minoritaire au sein du constructeur estonien. Cet investissement serait payé en actions DRONE VOLT, afin d'associer SKYCROP au développement de DRONE VOLT et de faire entrer un nouvel actionnaire industriel au capital après AQUILINE DRONES.

Cet accord s'inscrirait comme la suite naturelle du partenariat industriel signé il y a quelques semaines avec ROTH2 pour la fourniture de stations de rechargement en hydrogène. Au global, DRONE VOLT a pour objectif d'équiper sa gamme de gros porteurs HERCULES 20 de pile à hydrogène, de permettre qu'ils soient rechargés sur le terrain, pour réaliser des missions plus longues tout en respectant engagement du groupe : zéro émission de gaz à effet de serre.

« Cette LOI pourrait constituer une étape fondamentale dans l'implémentation d'une technologie révolutionnaire totalement « green » dans le monde du drone », déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Ces technologies pourraient par exemple équiper nos HERCULES 20 spray[1], qui emporteraient ainsi 10 litres de produits actifs sur des vols de plus de quarante-cinq minutes. »

Les deux parties espèrent finaliser leur accord au cours des prochaines semaines. DRONE VOLT informera le marché de toutes avancées dans ce dossier, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Pour mémoire, le drone HERCULES 20 Spray est notamment utilisé dans la pulvérisation des surfaces agricoles. D'une capacité d'emport de plus de 10 kilos, il permet de réduire considérablement l'utilisation de pesticides.

