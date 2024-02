DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'un important contrat de distribution au Moyen-Orient

Villepinte, le 6 février 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d'un important contrat de distribution pour partir à la conquête du marché au Moyen-Orient.

Cet accord prometteur a été conclu avec un acteur basé au Moyen-Orient et disposant d'une solide expérience du marché local. Les partenaires se sont engagés pour une durée de 2 ans avec l'ambition de déployer les solutions à forte valeur ajoutée développées par DRONE VOLT : drones développés et assemblés au sein de DRONE VOLT FACTORY, services de DRONE VOLT EXPERT et formation de DRONE VOLT ACADEMY.

Le partenariat prévoit l'accord d'une exclusivité au distributeur si un volume de ventes significatif est généré au cours des 2 prochaines années.

À ce jour, DRONE VOLT a d'ores et déjà livré et facturé une solution complète, intégrant 1 HERCULES 20 et une solution de pulvérisation, qui devrait être mise en service dans les jours à venir en vue de réaliser des missions de nettoyage de panneaux de signalisation et de vitres. Une équipe de DRONE VOLT EXPERT pourrait d'ailleurs être sollicitée pour réaliser des missions et former des pilotes sur place.

« Cet accord est significatif pour DRONE VOLT car il nous permet d'envisager une activité additionnelle sur une zone où nous étions très peu présents » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Notre partenaire nous a fait part de ses grandes ambitions sur la zone d'autant plus que DRONE VOLT est en mesure de fournir non seulement les équipements à valeur ajoutée mais aussi les services associés, permettant de répondre à tous les cas d'usage. ».

Prochain communiqué : Résultats annuels 2023, mercredi 20 mars 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

