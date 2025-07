DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'un contrat de distribution à l'international sur 3 ans pour plus de 6 millions d'euros

Villepinte, le 3 juillet 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, signe un partenariat stratégique sous la forme d'un contrat de distribution pour 3 années, assorti d'un minimum d'achat de 2 millions d'euros par an.

DRONE VOLT annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique de trois ans comprenant la vente, la promotion et la distribution de sa gamme de drones professionnels et ses services.

L'accord signé comprend la commercialisation des drones DRONE VOLT, un plan de développement triennal, incluant des objectifs de vente, et la mise en place d'un centre local de formation.

Les drones HERCULES 20 , KOBRA , HELIPLANE , ainsi que les solutions spécialisées comme le HERCULES 20 HIGH-DRA [1] (nettoyage haute pression) figurent parmi les produits qui seront proposés dans ce cadre. Pour rappel, ce dernier est conçu pour les applications industrielles de grandes hauteurs. Avec un poids maximal au décollage de 25 kg, il emporte une charge utile de 15 kg et peut intervenir à plus de 100 mètres de hauteur. Son système de pulvérisation haute pression réglable délivre jusqu'à 250 bar, avec un débit modulable de 5 à 50 litres par minute. Cette technologie permet d'effectuer des missions de nettoyage, de maintenance et de traitement de surfaces avec une efficacité et une précision inégalées.

« Ce partenariat stratégique constitue une étape décisive dans l'expansion internationale de DRONE VOLT. Nous répondons ainsi à une demande croissante en solutions drones professionnelles, tout en renforçant notre engagement de proximité avec nos clients et partenaires locaux. », déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie globale de DRONE VOLT visant à consolider sa présence sur les marchés à haute valeur ajoutée, à travers des accords structurants et des implantations locales. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

[1] Équipé de fonctions avancées, l'HIGH-DRA est également doté d'un radar hyperfréquence installé directement sur la buse de pulvérisation. Ce capteur agit comme un système anti-collision frontal, capable de détecter les obstacles en temps réel et de maintenir une distance de sécurité réglable entre le drone et les surfaces à nettoyer, via la radiocommande. L'ensemble assure performance, sécurité et précision, même dans des environnements urbains complexes.