DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'un contrat d'ampleur de services avec Phoenix Tower International pour l'accompagner dans son "Digital Twin program"

Villepinte, le 26 janvier 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, est fier d'annoncer la signature d'un contrat de prestations de service avec Phoenix Tower International (PTI). Ce contrat, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre PTI et vHive, plateforme logicielle de jumeaux numériques ( Digital Twin ) de référence, porte sur la capture d'images haute résolution pour le vaste réseau d'infrastructures de télécommunications sans fil de PTI en France.

Un contrat significatif avec l'un des leaders mondiaux du secteur

Phoenix Tower International est l'un des leaders mondiaux des réseaux d'infrastructures destinés à la téléphonie sans fil. Il possède et exploite notamment plusieurs milliers de sites en France.

PTI a sélectionné DRONE VOLT afin d'effectuer la collecte de données sur plus de 3 000 de ses différents sites en France, en s'appuyant sur le logiciel de pilotage autonome vHive. Les images capturées par DRONE VOLT seront intégrées à la plateforme vHive et analysées par son logiciel d'intelligence artificielle propriétaire. PTI sera ainsi en mesure de créer des jumeaux numériques précis et de déterminer les besoins de maintenance exacts de chaque site.

Ce contrat de prestations de services, qui s'appuiera notamment sur l'expertise des pilotes de DRONE VOLT, s'étalera sur une période de 14 mois. Il contribuera donc significativement au chiffre d'affaires de l'exercice 2026.

Une nouvelle illustration de la pertinence du pivot de DRONE VOLT vers les activités de pointe

Ce succès commercial vient enfin confirmer la capacité de DRONE VOLT à élaborer une offre sur mesure à haute valeur ajoutée à destination de grands acteurs internationaux afin d'effectuer des opérations de surveillance et de maintenance à partir des images captées par les drones. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la nouvelle orientation du Groupe vers les activités à forte marge.

Pour rappel, en 2025, le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation) a progressé de +21% par rapport à 2024. Ces activités stratégiques représentent 61% des facturations de la Société sur l'exercice.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2025, mercredi 18 mars 2026.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

