DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la création d'une joint-venture avec PRAGMA INDUSTRIES pour créer des drones Hydrogène longue distance

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la création d'une joint-venture avec la société PRAGMA INDUSTRIES pour créer des drones capables de voler sur de longues distances avec des piles à combustibles H2.

DRONE VOLT a fait le choix de s'allier à PRAGMA INDUSTRIES, l'un des leaders de la conception et de la production de piles à hydrogène compactes. Depuis 15 ans, PRAGMA INDUSTRIES apporte des solutions d'alimentation électrique fiables, légères et puissantes.

La joint-venture sera pilotée par DRONE VOLT et aura pour objectif d'offrir à tous les fabricants de drones à voilure fixe ou tournante des moteurs à hydrogène qui, grâce à la pile à combustible, permettent de transformer l'hydrogène en électricité.

La mise en commun des technologies et de la R&D devrait entraîner un bond technologique majeur dans le secteur du drone. En effet, à titre d'exemple, selon des premiers calculs, cela devrait permettre à un HERCULES 20 d'emporter 10 kilos de charges utiles pendant plus de 60 minutes, ou à un HELIPLANE d'emporter une charge utile de 2 kilos pendant près de 3 heures.

« DRONE VOLT annonce aujourd'hui un partenariat majeur qui vient compléter celui que nous avons signé en juin 2021 avec la société ROTH2, leader français dans la production d'accumulateurs à haute pression et fabricant de stations à hydrogène. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « En collaboration avec PRAGMA INDUSTRIES, nous allons pouvoir augmenter largement les temps de vol des drones pour des missions de transport ou de surveillance qui étaient impossibles jusque-là. »

Pierre Forté, Président de PRAGMA INDUSTRIES, déclare : « Le partenariat signé entre DRONE VOLT et PRAGMA INDUSTRIES concrétise avec succès le renforcement du positionnement d'équipementier de PRAGMA INDUSTRIES. Nos modèles de piles à combustible ressortent particulièrement pertinents pour plusieurs classes de drones et permettent ainsi de porter leurs performances au-delà de ce qui est réalisable avec des batteries traditionnelles. Grâce à cette JV, il sera possible de transporter des médicaments, ou des poches de sang à des centaines de kilomètres dans n'importe quelles conditions de terrain et sans mettre en danger les pilotes. Nous sommes fiers de participer à cette prouesse. »

Dans le prolongement de cet accord, DRONE VOLT et PRAGMA INDUSTRIES ont convenu de procéder à une série d'augmentations de capital réciproques afin de renforcer leur partenariat par des liens capitalistiques. Les augmentations de capital de PRAGMA INDUSTRIES au profit de DRONE VOLT permettront au Groupe de détenir, à terme, environ 10% du capital de PRAGMA INDUSTRIES. Il est précisé que PRAGMA INDUSTRIES devrait lancer un processus d'introduction en Bourse sur Euronext Growth dans les prochains mois.

PRAGMA INDUSTRIES souscrira également à plusieurs augmentations de capital dans DRONE VOLT au cours de l'exercice 2022, suivant le calendrier suivant (dates butoir) : 5 mai 2022, 19 mai 2022, 24 juin 2022, 1 er août 2022, 6 septembre 2022, 12 octobre 2022 et 18 novembre 2022.

Le prix unitaire de souscription des actions nouvelles dans le cadre de chaque augmentation de capital de DRONE VOLT fera l'objet d'une information par la société. Le nombre total d'actions nouvelles DRONE VOLT susceptibles d'être émises dans le cadre de ces augmentations de capital représente environ 18% du capital social actuel de DRONE VOLT et une dilution maximale de 16%.

Il est précisé que PRAGMA INDUSTRIES ne pourra à aucun moment détenir plus de 10% du capital social de DRONE VOLT compte tenu de la réglementation sur les participations croisées entre sociétés commerciales françaises. En conséquence, PRAGMA INDUSTRIES n'est pas soumise à une clause de conservation de ses actions DRONE VOLT et pourra céder tout ou partie des actions nouvelles DRONE VOLT ainsi souscrites en fonction de ses besoins de trésorerie, des opportunités de marché et pour respecter la limitation de 10%, conformément à la réglementation applicable.

