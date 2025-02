DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce deux nouvelles commandes aux États-Unis

Villepinte, le 27 février 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir reçu deux commandes aux États-Unis pour un total de 9 exemplaires de son drone HERCULES 20, qui a déjà rencontré un important succès commercial en Europe. Ces commandes s'inscrivent pleinement dans la feuille de route du Groupe, à savoir le développement de ses activités à forte marge.

DRONE VOLT annonce avoir reçu deux nouvelles commandes aux États-Unis, portant sur un total de 9 drones HERCULES 20, son drone best-seller développé par DRONE VOLT FACTORY. Ces drones seront livrés aux clients dans les prochaines semaines.

Ces deux commandes significatives témoignent de l'intérêt du marché américain pour les solutions développées par DRONE VOLT. Le Groupe illustre ainsi son intention de poursuivre ses ambitions sur le marché le plus important du secteur, dans le prolongement du contrat de distribution signé il y a quelques jours [1] .

Pour mémoire, le groupe rappelle être en discussion avec d'autres distributeurs locaux, avec l'objectif de couvrir l'ensemble du marché américain afin d'y déployer non seulement ses drones et accessoires mais également son offre de services.

« Nous ressentons un fort intérêt du marché américain pour nos solutions, alors que les nouvelles contraintes règlementaires pèsent sur certains drones en raison de leur provenance. » déclare Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT. « Ces deux nouvelles commandes démontrent que nous entendons saisir toutes les opportunités qui nous permettront de faire croître notre activité sur ce marché stratégique. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024, mercredi 19 mars 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Voir le communiqué du 19 février 2025 .