DRONE VOLT : DRONE VOLT améliore sensiblement ses résultats au 1er semestre 2023 et confirme ses perspectives de forte croissance

Villepinte, le 13 septembre 2023

Chiffre d'affaires semestriel 2023 supérieur au chiffre d'affaires annuel 2022 ;

Forte amélioration du résultat opérationnel courant ;

Fonds propres en hausse à 24,0 millions d'euros et trésorerie brute de 7,7 millions d'euros ;

Confirmation de l'objectif annuel de doublement du chiffre d'affaires en 2023.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats semestriels au 30 juin 2023.

Données auditées en keuros – Normes IFRS S1 2022 S1 2023 [1] Variation Variation Chiffre d'affaires 4 153 15 910 +11 757 +283% Marge brute 1 407 1 787 +380 +27% Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) 2 718 2 873 +155 +6% Excédent Brut d'Exploitation (1 311) (1 086) +225 -17% Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (2 073) (1 326) -747 -36% Résultat Opérationnel Courant (3 384) (2 412) +972 -29% Autres produits et charges opérationnels 7 (115) -122 NS Résultat Opérationnel (3 377) (2 528) +849 -25% Coût de l'endettement financier (23) (79) +56 +143% Autres produits et charges financiers 318 (16) -334 NS Charges d'impôt 578 183 -395 -68% Résultat Net (2 504) (2 437) +67 -3%

« Nous étions déjà très satisfaits du chiffre d'affaires record réalisé durant ce 1 er semestre 2023, nous le sommes également à la lecture de nos comptes. Grâce à une bonne maîtrise de nos charges, nous améliorions tous les soldes intermédiaires de gestion et grâce aux opérations financières réalisées, avec le soutien de nouveaux investisseurs et d'actionnaires fidèles, nous avons encore renforcé notre structure financière.

Grâce à la perspective du démarrage commercial de nos nouvelles offres à forte valeur ajoutée, que ce soit le Linedrone, l'offre de Drone as a Service et les nouvelles solutions que nous dévoilerons dans les prochains mois, nous restons très confiants pour la suite de l'exercice. »

Chiffre d'affaires semestriel 2023 supérieur au chiffre d'affaires annuel 2022

DRONE VOLT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 15,9 millions d'euros en seulement 6 mois, soit une multiplication par près de 4 par rapport au niveau du 1 er semestre 2022. Le chiffre d'affaires à mi-exercice est ainsi supérieur au record établi pour toute l'année 2022 (13,7 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires semestriel reflète le succès commercial enregistré en février 2023 avec la plus importante commande de l'histoire de Drone Volt, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont environ 12 millions d'euros reconnus à fin juin.

DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY a assemblé, livré et facturé 27 drones au cours du 1 er semestre 2023, dont 19 best-sellers HERCULES 20. A noter que 13 HERCULES 20 ont été vendus aux Etats-Unis, matérialisant la reprise commerciale outre-Atlantique.

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 1,8 million d'euros, en croissance de +27% par rapport à la même période de 2022. L'évolution du taux de marge (10% contre 34%) provient du mix produit avec une croissance tirée par l'activité de distribution et l'arrêt des facturations de redevances de licence à Aquiline Drones.

Forte amélioration du résultat opérationnel courant

Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes (+6%) et à une baisse de 36% des dotations nettes aux amortissements et provisions (réduction des provisions pour risques), le résultat opérationnel courant s'apprécie de près de 1,0 million d'euros entre le 1 er semestre 2022 et le 1 er semestre 2023.

Après prise en compte des autres produits et charges (0,1 million), des charges financières nettes (0,1 million d'euros) et du crédit d'impôt (0,2 million), le résultat net de la période ressort à -2,4 millions d'euros, en légère amélioration par rapport à son niveau du 1 er semestre 2022 (-2,5 millions).

Fonds propres en hausse à 24,0 millions d'euros et trésorerie brute de 7,7 millions d'euros

Grâce aux levées de fonds issues de la fin du contrat de financement en obligations convertibles et des deux augmentations de capital réalisées en mars et juin 2023, DRONE VOLT affiche un solide niveau de fonds propres de 24,0 millions d'euros à fin juin 2023 contre 15,8 millions d'euros à fin 2022.

La trésorerie brute ressort à 7,7 millions d'euros, contre 1,3 million à fin 2022. La dette financière brute s'élève à 4,2 millions d'euros, dont 2,5 millions de Prêt Innovation accordé par Bpifrance et 1,5 million de PGE, ce qui porte la trésorerie nette à +3,5 millions d'euros contre -3,4 millions à fin 2022, soit une amélioration de +6,9 millions d'euros au cours du 1 er semestre.

Pour rappel, DRONE VOLT a annoncé, en avril 2023, DRONE VOLT, que plus aucun instrument donnant accès au capital n'est en circulation après la conversion des dernières obligations convertibles détenue par ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES.

Confirmation de l'objectif annuel

Comme annoncé dès la publication de son chiffre d'affaires semestriel début juillet, Drone Volt peut compter sur de nouveaux leviers de croissance à compter du 2 ème semestre 2023. La Société peut notamment s'appuyer sur deux nouvelles offres sur le marché des drones civils professionnels :

Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension, dont les livraisons ont démarré en juillet ;

L'offre à l'usage « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents. Comme annoncé le 28 juin dernier, Drone Volt a signé deux contrats significatifs pour sa nouvelle offre avec une première période ferme de 12 mois qui devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros et devenir un solide contributeur en termes de marge brute dès le 2 ème semestre.

Par ailleurs, l'intégration des équipes de Lorenz Technology, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone, depuis avril 2023, permet de finaliser le développement d'une nouvelle famille de drones, qui sera dévoilée avant la fin de l'année, et d'une plateforme de gestion de flottes de drones, pour une meilleure optimisation des opérations.

Enfin, malgré des tensions sur certains approvisionnements, Drone Volt poursuit progressivement ses livraisons afin d'honorer la commande historique sur l'année 2023.

Dans ce contexte favorable, Drone Volt confirme son objectif annuel de doublement de son chiffre d'affaires en 2023 (13,7 millions d'euros en 2022).

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2023 sera mis en ligne sur le site Internet de la société dans les délais légaux.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023, mercredi 18 octobre 2023

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Contre un chiffre d'affaires de 16 172 keuros et une marge brute de 1 603 keuros annoncés le 12 juillet 2023 avant finalisation des écritures comptables de clôture

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ypqakpdqkm+UnXJtZJ2bmpKZbZqWmJKUmGqblJNslpmVa26RyW9kmZaYZnFinGlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81748-aldrv_rs_2023_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com