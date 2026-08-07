DRONE VOLT : DRONE VOLT accélère son développement dans les prestations de services et la formation et renforce son offre internationale " Drone as a Service "

Villepinte, le 7 août 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce une forte progression des activités de sa filiale DRONE VOLT EXPERT, portée par la croissance de ses prestations de services, le développement de son activité de formation et l'extension internationale de son offre « Drone as a Service » (DaaS).

Une croissance soutenue grâce à une organisation optimisée

L'un des faits marquants de cette évolution réside dans la capacité de DRONE VOLT EXPERT à accompagner cette forte hausse d'activité sans augmentation de ses effectifs . Au 1 er semestre 2025, les revenus du pôle DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY dans lequel les activités de DRONE VOLT EXPERT pèsent pour 40%, ont progressé de 24% et la marge brute générée s'est élevée à 58% (+ 2 points).

Cette performance repose sur une amélioration continue de son organisation opérationnelle, fondée notamment sur :

Une planification optimisée des missions ;

Une montée en compétences des équipes ;

Une spécialisation accrue des télépilotes, géomaticiens et formateurs ;

Une amélioration continue des processus opérationnels ;

Une parfaite coordination entre les opérations de terrain et le traitement des données.

Cette organisation permet aujourd'hui d'absorber un volume d'activité en forte croissance tout en maintenant un haut niveau de qualité, de réactivité et de satisfaction client.

Une montée en puissance illustrée par des performances opérationnelles de premier plan

À titre d'illustration de cette montée en puissance, DRONE VOLT EXPERT a, sur un mois d'activité, acquis près de 60 000 photographies , soit en moyenne 900 clichés par site , analysé 2 067 stocks et réalisé des mesures représentant plus de 2,26 millions de m³ , soit un volume moyen de 33 259 m³ par rapport , équivalant à près de 900 piscines olympiques . 95% des rapports ont été livrés entre moins de 48h , illustrant la robustesse de l'organisation opérationnelle, la performance de la chaîne de production et la capacité des équipes à absorber un volume croissant d'activité tout en maintenant un haut niveau de qualité et de réactivité.

Une couverture nationale au plus près des clients

DRONE VOLT EXPERT poursuit également le développement de son activité de formation grâce à un réseau de centres au cœur des 4 régions les plus dynamiques de France ( Île-de-France , Hauts-de-France , Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine ).

Cette implantation permet d'assurer une couverture nationale et de proposer des formations de proximité répondant aux exigences de la réglementation européenne ainsi qu'aux besoins des entreprises, des exploitants professionnels, des collectivités et des services de secours.

Une offre « Drone as a Service » en pleine expansion à l'international

En parallèle de son développement en France, DRONE VOLT EXPERT accélère le déploiement international de son offre de prestations « Drone as a Service » (DaaS) .

Le Groupe s'appuie désormais sur un réseau de 18 télépilotes internes complété par plus de 35 Ambassadeurs (opérateurs externes qualifiés), répartis dans plusieurs pays, dont la France . Ce réseau, en constante évolution, est renforcé par la qualification permanente de nouveaux opérateurs et partenaires , permettant d'étendre progressivement la couverture géographique des services proposés et d'accompagner les clients au-delà des frontières.

Cette stratégie permet à DRONE VOLT d'intervenir rapidement au plus près des besoins de ses clients, tout en s'appuyant sur des compétences locales répondant aux mêmes standards de qualité, de sécurité et d'exigence opérationnelle que ceux appliqués par le Groupe.

Un maillage territorial au service de la performance

Ce maillage territorial, à la fois national et international, constitue un avantage concurrentiel majeur. Il permet de mobiliser rapidement les ressources opérationnelles, de réduire les délais d'intervention, d'optimiser les coûts de déploiement et d'assurer une qualité de service homogène sur l'ensemble des territoires couverts.

Cette organisation offre au Groupe une grande flexibilité pour accompagner les grands donneurs d'ordre dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécommunications, de l'industrie, de la défense et de la sécurité civile, partout où leurs projets sont déployés.

Cette stratégie sera progressivement déployée au sein des deux filiales internationales du Groupe, DRONE VOLT Canada , en Amérique du Nord, et DRONE VOLT Danemark , en Europe du Nord. DRONE VOLT entend ainsi accélérer l'expansion de son offre « Drone as a Service » , renforcer sa présence sur les marchés internationaux et accompagner durablement la croissance de ses activités de services à forte valeur ajoutée.

Un modèle de croissance créateur de valeur

Le développement simultané des activités de prestations de services, de formation et de l'offre internationale « Drone as a Service » confirme la stratégie de DRONE VOLT visant à renforcer la part des services à forte valeur ajoutée au sein de son activité. Ces activités ont déjà contribué à hauteur de 71% du chiffre d'affaires et 94% de la marge brute du 1 er semestre 2026.

Ce modèle permet au Groupe de :

Développer des revenus récurrents ;

Poursuivre sa croissance en France comme à l'international ;

Accompagner l'augmentation de la demande sans augmentation proportionnelle des coûts fixes ;

Améliorer progressivement sa productivité et sa rentabilité.

DRONE VOLT dispose désormais d'une organisation agile, scalable et peu capitalistique , capable d'accompagner durablement la croissance de ses clients tout en renforçant sa création de valeur.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare :

« La dynamique observée ces derniers mois confirme la pertinence de notre stratégie de développement. La croissance de nos activités de prestations de services et de formation, associée à l'expansion internationale de notre offre « Drone as a Service », témoigne de la capacité de DRONE VOLT à répondre aux attentes de ses clients avec un haut niveau d'expertise et de réactivité. Le développement continu de notre réseau d'opérateurs qualifiés constitue un accélérateur de croissance qui nous permet d'étendre notre présence internationale tout en conservant une structure agile et compétitive. »

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr