DRONE VOLT : DRONE VOLT accélère sa transformation avec une offre de drones sur mesure

Villepinte, le 24 septembre 2024

Le leader français du drone civil professionnel a annoncé un chiffre d'affaires record au 1 er semestre 2024, à 23,4 M€, porté par de nouvelles commandes pour son HERCULES 20 et son HELIPLANE ;

Grâce aux investissements massifs, DRONE VOLT a développé une gamme répondant à tout type d'usages : drone « gros porteur » (HERCULES 20), drone VTOL (HELIPLANE), drone dual civil-défense (DRONE VOLT KOBRA), drone maintenance électrique (LINEDRONE), ainsi qu'une offre de prestation de services par drone clé en main (DRONE VOLT EXPERT) et un centre de formation intégré ;

Fort de ces acquis, DRONE VOLT ouvre désormais un nouveau cycle de son histoire, avec le lancement d'une nouvelle offre premium de drone « sur mesure » à très forte valeur ajoutée, reposant sur l'expertise de ses ingénieurs et de son bureau d'études.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, accélère sa transformation avec une offre de drones sur mesure.

Cycle 1, product oriented : R&D et commercialisation de la gamme

Durant de nombreuses années, DRONE VOLT a investi de façon significative en R&D pour développer de nouveaux modèles de drones qui n'avaient jamais existé auparavant, avec l'ambition de proposer une gamme de drones professionnels susceptible de répondre à tout type de besoin.

Une stratégie « products oriented » basée sur l'innovation technologique, qui a fait le succès et la notoriété de la société, sans toutefois lui permettre de générer de rentabilité immédiate.

Les sorties du DRONE VOLT KOBRA et du LINEDRONE en 2023 ont marqué la fin des investissements massifs, faisant place à une phase de commercialisation. Le volume de ventes et le chiffre d'affaires sont depuis en progression constante : 11,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 / 23,9 millions d'euros en 2023 / 23,4 millions d'euros pour le 1 er semestre 2024. On observe également un fort développement à l'étranger, reposant notamment sur le succès commercial du modèle HERCULES 20 : 33 drones livrés sur 5 pays en 2023 / 66 drones livrés sur 11 pays en 2024. Par ailleurs, DRONE VOLT a lancé la production des 50 premières unités du DRONE VOLT KOBRA et attend une forte croissance autour du LINEDRONE (ventes et location de matériel, prestations de services, contrats de licences exclusives sur des zones précises).

Cycle 2, client oriented : Architecte de drones sur mesure

Fort de ses succès passés et d'une gamme de produits désormais bien établie, DRONE VOLT entame une nouvelle phase de son développement en se concentrant sur une offre premium de drones sur mesure. L'objectif est clair : accélérer la croissance commerciale en capitalisant sur des activités à forte marge, sans nécessiter de nouveaux investissements lourds.

Cette stratégie « client oriented » repose sur l'expertise de son équipe d'ingénieurs R&D, capable de concevoir des solutions uniques et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, quel que soit le secteur d'activité.

En mettant à disposition son savoir-faire technique pour la création de drones à la carte, DRONE VOLT répond à une demande croissante de la part de clients désireux de bénéficier d'une expertise sur mesure pour des applications précises. Cette nouvelle approche a déjà suscité un vif intérêt, confirmant son potentiel de croissance. En transformant ainsi son département R&D, historiquement un centre de coût, en un centre de profit, DRONE VOLT renforce sa position de leader dans le secteur des drones civils professionnels tout en poursuivant son expansion sans investissement supplémentaire.

Marc Courcelle, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Après avoir investi massivement en R&D pour développer une gamme complète de drones professionnels, nous entrons dans une phase de forte croissance commerciale. Aujourd'hui, nous capitalisons sur cet élan avec le lancement du cycle 2 : une offre de drones sur mesure, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de nos clients et à forte valeur ajoutée. Nous poursuivrons en parallèle le développement de notre activité de prestation de services avec DRONE VOLT EXPERT . »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024, 16 octobre 2024

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

