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Drone Volt dévoile sa stratégie sur la maintenance électrique
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 07:48
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Le constructeur et intégrateur français Drone Volt a affiné sa stratégie de conquête sur le marché de la maintenance des infrastructures énergétiques en mettant en avant des solutions technologiques à forte valeur ajoutée.

L'entreprise a notamment évoqué le LineDrone, une innovation développée en partenariat avec le géant canadien Hydro-Québec. Capable d'intervenir directement sur des lignes à très haute tension sous tension (jusqu'à 765 kV), cet appareil résout une problématique critique pour les gestionnaires de réseaux : inspecter et mesurer l'usure matérielle (corrosion, résistance des manchons) sans interrompre le transit d'électricité ni exposer les équipes humaines à des risques opérationnels majeurs.

Au-delà de la vente d'équipements, Drone Volt accélère le déploiement de son modèle d'affaires récurrent grâce à sa division Drone Volt Expert. En proposant une formule "Drone as a Service" (DaaS), la société permet aux grands donneurs d'ordres, à l'instar de RTE en France ou d'Hydro-Québec, de sous-traiter intégralement les missions d'inspection à des télépilotes spécialisés.

Ce positionnement permet aux gestionnaires de réseaux de basculer progressivement vers une maintenance prédictive à coûts maîtrisés, tout en évitant l'implication en capital liée à l'achat direct de flottes de drones et à la formation interne. En adressant de manière ciblée un marché mondial pesant plusieurs centaines de milliards d'euros, Drone Volt confirme sa volonté de s'imposer comme un partenaire technologique incontournable de la transition et de la modernisation énergétiques.

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