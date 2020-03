DRONE VOLT : Désormais prêt à produire aux Etats-Unis

Villepinte, le 24 mars 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, fait le point sur ses opérations aux Etats-Unis.

Le groupe DRONE VOLT avait annoncé en novembre dernier un partenariat stratégique avec ROBOTIC SKIES pour le développement de ses activités américaines.

Aujourd'hui le groupe annonce que son partenaire américain, qui compte BOEING a son capital, est désormais prêt à produire l'essentiel de sa gamme, notamment les drones HERCULES 2 et HERCULES 10. Les drones « made in USA » seront ainsi rapidement disponibles pour adresser les marchés américains dès la reprise de l'activité industrielle.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare à cette occasion : « C'est une étape décisive qui vient d'être franchie. Nous comptons profiter de la renommée de notre partenaire pour pouvoir développer nos activités sur le plus grand marché au monde dès la fin de la crise sanitaire. En outre, notre modèle économique dans ce pays ne génère aucun investissement de notre part et devrait donc être rapidement très profitable. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 15 avril 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



