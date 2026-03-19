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Drone Volt : croissance externe et projet de cotation au Nasdaq en ligne de mire
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:31

Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros, contre 32,7 millions d'euros en 2024.

La marge brute consolidée de l'exercice a été revue à 3,2 MEUR, contre 3,6 MEUR initialement estimés et publiés en janvier 2026, à la suite d'ajustements comptables.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'établit à -3,8 MEUR, en amélioration de 0,7 MEUR par rapport à 2024, tandis que le résultat net ressort à -13,8 MEUR, contre -12,9 MEUR un an plus tôt.

Drone Volt aborde 2026 avec des perspectives commerciales bien orientées, dans le prolongement d'un début d'exercice dynamique. Les ventes de drones devraient notamment être soutenues par des perspectives de commandes pour l'Heliplane et le Kobra, ainsi que par la bonne tenue du HERCULES 20, dans un contexte de renforcement de la présence du groupe aux Etats-Unis.

En parallèle, le groupe poursuit l'étude de plusieurs opérations de croissance externe, dont l'une est proche d'aboutir dans le segment des services.

Par ailleurs, la société, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 le 15 avril, indique que son projet de cotation au Nasdaq se poursuit et qu'un auditeur américain a été nommé dans ce cadre.

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DRONE VOLT
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