DRONE VOLT : Croissance de +92% du chiffre d'affaires et multiplication par 2,4 de la marge brute à fin septembre 2021

Villepinte, le 13 octobre 2021

Record de livraisons de drones : 244 drones et 2 caméras intelligentes livrés sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021 ;

Excellente dynamique commerciale avec une hausse de +92% du chiffre d'affaires à fin septembre 2021 ;

Forte hausse de la marge brute (+139%) et taux de marge toujours résilient à 35%, portés par les activités à forte valeur ajoutée du Groupe ;

Perspectives favorables avec une dynamique de croissance qui devrait se poursuivre sur le reste de l'exercice dans toutes les zones géographiques et auprès de grands comptes.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité à fin septembre 2021.

Données non auditées en keuros - Normes IFRS 9 mois 2020 9 mois 2021 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 280 2 850 123% dont Marques Tiers 2 019 3 484 73% TOTAL 3 299 6 334 92% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 568 1 629 187% dont Marques Tiers 355 579 63% TOTAL 923 2 208 139% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 44% 57% + 13 points dont Marques Tiers 18% 17% - 1 point TOTAL 28% 35% + 7 points

« Nous sommes aujourd'hui heureux de constater que les accords conclus par DRONE VOLT ces derniers mois portent leurs fruits, et contribuent à l'excellente dynamique commerciale connue par le Groupe sur ces neuf premiers mois de l'exercice. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Forts de cette très belle performance commerciale, nous abordons le reste de cet exercice avec confiance et sommes aujourd'hui en recherche active d'acquisitions stratégiques afin de renforcer davantage notre position tant sur le plan technologique que sur le plan financier. »

Record de livraisons de drones témoignant de l'excellente dynamique commerciale enregistrée sur les neuf premiers mois de l'exercice

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021, le Groupe a affiché une excellente performance commerciale avec un chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) s'élevant à 2,85 millions d'euros à fin septembre 2021, affichant ainsi une forte progression de +123% sur un an.

DRONE VOLT a pu notamment livrer 244 drones et 2 caméras intelligentes sur cette période, ce qui constitue un record pour le Groupe. Cette performance commerciale a été rendue possible grâce à la montée en puissance de la commande signée avec AQUILINE DRONES en avril 2021 portant sur la livraison de 600 drones HERCULES 2. Dans le cadre de cette commande, DRONE VOLT a déjà livré 204 drones HERCULES 2 sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021.

En outre, la part du chiffre d'affaires générée depuis le début de l'année grâce à l'accord de licences conclu aux Etats-Unis en octobre 2020 s'élève à environ 1,1 million d'euros[1] à fin septembre 2021. Cette part du chiffre d'affaires se compose du revenu de licence pour 776 keuros et de la contrepartie financière du transfert de savoir-faire de DRONE VOLT à son partenaire américain, représentant 291 keuros. Pour rappel, sur l'ensemble de l'année 2021, ces licences devraient rapporter un montant supérieur à 1,5 million de dollars.

Sur l'activité Marques Tiers, DRONE VOLT a enregistré 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin septembre 2021, contre 2 millions d'euros un an plus tôt, en très bonne progression de +73% sur un an, tirée notamment par une commande spéciale.

Après un très bon 1er semestre 2021, DRONE VOLT a enregistré une croissance de +102% au 3ème trimestre de l'exercice, portant ainsi le chiffre d'affaires consolidé à 6,3 millions à fin septembre 2021, en forte progression de +92% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur ces neuf premiers mois de l'exercice, DRONE VOLT a réalisé le tiers de son activité aux Etats-Unis, et plus de 50% en Europe. Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élevait à 5,2 millions d'euros à fin septembre 2019.

Taux de marge brute résilient à 35% porté par les activités à forte valeur ajoutée

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée a atteint 1,6 million d'euros (contre 568 keuros seulement un an plus tôt), représentant donc un fort taux de marge brute (57%) en forte progression de +13 points par rapport à la même période de l'année précédente.

La marge brute des Marques Tiers s'est élevée à 579 keuros à fin septembre 2021 (contre 355 keuros enregistrés à fin septembre 2020), représentant un taux de marge brute de 17%, en baisse d'un point sur un an.

DRONE VOLT a ainsi multiplié sa marge brute par 2,2 au 3ème trimestre de l'exercice 2021, portant ainsi la marge brute totale du Groupe à 2,2 millions d'euros à fin septembre 2021, en forte hausse de +139%, soit un taux de marge à 35% affichant une très bonne progression de +7 points sur un an. À titre de comparaison, la marge brute de DRONE VOLT était de 1,9 million d'euros à fin septembre 2019.

Perspectives favorables pour le reste de l'exercice malgré l'impact persistant de la crise sanitaire

Fort de cette très bonne performance, DRONE VOLT aborde le reste de l'exercice 2021 avec confiance et anticipe la poursuite de cette tendance avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Le pipeline commercial auprès de grands comptes, pour la plupart déjà clients, reste solide. Ainsi, le Linedrone[2] devrait démontrer rapidement tout son intérêt auprès des clients qui gèrent les réseaux d'électricité. Les premières séries sont prévues pour la fin d'année.

En outre, AERIALTRONICS, filiale néerlandaise de DRONE VOLT, a récemment commercialisé un nouveau logiciel de comptage de foule sur le marché asiatique, fruit de son savoir-faire technologique en matière d'intelligence artificielle. Ainsi, les revenus liés à cette vente seront comptabilisés dans le chiffre d'affaires consolidé de DRONE VOLT au 4ème trimestre 2021. Le Groupe pourrait ainsi développer un courant d'affaires significatif à court et moyen terme dans la vente de logiciels issus de son savoir-faire en intelligence artificielle.

DRONE VOLT enregistre toutefois de nouveaux décalages de livraisons des drones HERCULES 20 Spray liés au contrat signé en février 2021[3] avec un client situé en Europe centrale. Ce dernier n'a commandé aucun drone au cours du 3ème trimestre.

Par ailleurs, DRONE VOLT a décidé de ne pas sélectionner l'offre de SKYCORP, à la suite des discussions entamées avec cette société en août 2021, et poursuit ses avancées avec d'autres industriels afin de doter ses drones de moteurs à hydrogène dans les prochains mois.

Enfin, DRONE VOLT continue d'étudier des opportunités d'acquisitions et pourrait finaliser au moins une opération d'ici la fin de l'année. L'objectif est de renforcer le savoir-faire de DRONE VOLT et de créer de la valeur pour ses actionnaires, à l'image de l'acquisition, il y a quatre ans, des actifs d'AERIALTRONICS dont 49,8% du capital restant a été acquis par le Groupe en septembre 2020 sur la base d'une valorisation totale de 5 millions d'euros avant la cession de 50% des parts de la filiale à AQUILINE DRONES durant l'été 2021 sur la base d'une valorisation de 15 millions d'euros.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Sur la base d'un cours EUR/USD de 1,16.

[2] Le Linedrone est un drone développé en partenariat avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada. Ce drone se pose et roule sur des lignes électriques pour analyser la qualité des réseaux.

[3] Le 8 février 2021, DRONE VOLT a annoncé la signature d'un contrat portant sur la livraison d'un minimum de 275 HERCULES 20 Spray sur 3 ans, dont 50 sur les 12 premiers mois du contrat.

