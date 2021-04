DRONE VOLT : Croissance de 43% du chiffre d'affaires et quasi-doublement de la marge brute au 1er trimestre 2021

Villepinte, le 14 avril 2021

Rebond confirmé de l'activité avec une hausse de +43% du chiffre d'affaires, malgré l'impact des nouvelles restrictions liées la crise sanitaire ;

Hausse de +92% de la marge brute et taux de marge à 39%, très proche de son niveau record ;

Montée en puissance des redevances versées par AQUILINE DRONES et impact positif sur la rentabilité ;

Perspectives favorables grâce aux partenariats déjà noués et poursuite des discussions avec AQUILINE DRONES sur le renforcement des synergies en R&D ;

Prudence dans un contexte de crise sanitaire persistante.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2021.

« Après un rebond amorcé de l'activité au dernier trimestre 2020, nous commençons l'année 2021 avec une activité en croissance sur ce premier trimestre, même si la crise sanitaire continue de peser sur notre activité, notamment à l'international. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Cette dynamique commerciale est renforcée par notre accord de licence avec AQUILINE DRONES qui vient améliorer sensiblement notre rentabilité. Nous abordons la suite de cette année avec sérénité tout en faisant preuve de prudence, en raison des incertitudes liées à la pandémie. »

Données non auditées en keuros - Normes IFRS T1 2020 T1 2021 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 565 790 +40% dont Marques Tiers 694 1 014 +46% TOTAL 1 259 1 803 +43% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 279 504 +81% dont Marques Tiers 84 192 +129% TOTAL 363 696 +92% Taux de marge brute 29% 39% +10 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 49% 64% +15 points dont Marques Tiers 12% 19% +7 points

Poursuite du rebond de l'activité commerciale malgré l'impact de la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) s'est élevé à 790 keuros sur ce premier trimestre, en hausse de +40% par rapport au 1er trimestre de l'année dernière.

Cette progression a été portée par l'encaissement de 340 keuros de redevances sur le trimestre, dans le cadre de l'accord de licence conclu avec AQUILINE DRONES en octobre 2020. Ces redevances se composent du revenu de licence pour 250 keuros et de la contrepartie financière du transfert de savoir-faire de DRONE VOLT à son partenaire américain, représentant 90 keuros. Pour rappel, sur l'ensemble de l'année 2021, les licences devraient rapporter un montant supérieur à 1,5 million de dollars. Ainsi, DRONE VOLT démontre aujourd'hui sa capacité à diversifier ses sources de revenus grâce à la pertinence de la structuration des partenariats que la société a pu nouer, fruits de son savoir-faire technologique et de son positionnement en tant qu'acteur de référence dans son secteur.

En outre, DRONE VOLT a pu livrer 17 drones et 1 caméra intelligente dans un contexte de crise sanitaire ayant engendré le report de certaines livraisons de drones notamment à cause des fermetures de frontières. Pour rappel, le groupe réalise environ 55% de son activité à l'international.

Sur l'activité Marques Tiers, DRONE VOLT a généré un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 contre 694 keuros un an plus tôt, affichant une hausse de +46% sur la même période.

Ainsi, DRONE VOLT commence l'année avec un chiffre d'affaires s'élevant à 1,8 millions d'euros au 1er trimestre 2021, en progression de +43% par rapport au 1er trimestre de l'année dernière (1,3 millions d'euros).

Taux de marge brute à 39%, très proche de son niveau record

Sur le premier trimestre 2021, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée s'est élevée à 504 keuros (contre 279 keuros au 1er trimestre 2020) représentant un fort taux de marge brute (64%) en très forte progression de +15 points par rapport au 1er trimestre de l'année dernière.

Cette forte amélioration de la rentabilité a été portée par la nouvelle stratégie de la société aux Etats-Unis où DRONE VOLT a réussi à valoriser son expertise technologique en mettant en place un centre de profit sur le marché américain, sans investissements directs ni charges opérationnelles.

La marge brute des Marques Tiers a plus que doublé, à 192 keuros sur le 1er trimestre 2021 (contre 84 keuros enregistré au 1er trimestre 2020), représentant ainsi un taux de marge brute de 19%, en progression de +7 points sur un an.

Ainsi, la marge brute totale enregistrée au 1er trimestre 2021 ressort à 696 keuros, en hausse de +92%, soit un taux de marge de 39%, en hausse de +10 points sur un an et très proche de son niveau record.

Perspectives favorables sur le reste de l'exercice 2021

Ce trimestre a également été caractérisé par la poursuite des négociations annoncées le 20 janvier 2021 portant sur la prise de participation par AQUILINE DRONES de 50% au capital d'AERIALTRONICS, filiale de DRONE VOLT, sur une base de valorisation globale de 15 M€. DRONE VOLT espère pouvoir finaliser un accord avant la fin du second trimestre. Pour rappel, ce partenariat vise une mise en commun des expertises de R&D de DRONE VOLT et de son partenaire américain, renforçant davantage les synergies entre les deux sociétés.

Par ailleurs, les livraisons d'Hercules 20 Spray pour le client situé en Europe centrale dans le cadre du contrat signé en février 2021[1] n'ont porté que sur 3 drones en raison des restrictions sanitaires locales qui ont entrainé une forte réduction de l'activité de la société à l'international sur ce trimestre. En revanche, la réouverture progressive des frontières devrait permettre une accélération des cadences de livraisons avec une contribution plus significative au chiffre d'affaires de DRONE VOLT dans les trimestres à venir.

Ainsi, les indicateurs sont au vert et la bonne tendance du premier trimestre devrait se poursuivre sur le second, portée par les contrats significatifs remportés ces derniers mois.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro - T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Le 8 février 2021, DRONE VOLT a annoncé la signature d'un contrat portant sur la livraison d'un minimum de 275 HERCULES 20 Spray sur 3 ans, dont 50 sur les 12 premiers mois du contrat.