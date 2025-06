Drone Volt: contrat d'inspection de manchons haute tension information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir conclu un contrat de prestations de services pour l'inspection de 70 manchons sur des lignes électriques à très haute tension (jusqu'à 315 000 volts), pour le compte d'un opérateur de réseau international.



Les opérations seront réalisées grâce au LINEDRONE, un drone développé avec Hydro-Québec, capable d'évoluer au contact direct de lignes sous tension sans interrompre le service.



Ce contrat confirme le potentiel commercial du LINEDRONE, conçu pour intervenir en toute sécurité sur des infrastructures critiques. L'appareil est équipé de systèmes de mesure, d'accrochage isolé, de vision embarquée et de navigation de précision, lui permettant d'inspecter chaque manchon sans mise hors tension.







Valeurs associées DRONE VOLT 0,6920 EUR Euronext Paris -0,14%