Drone Volt choisi par Hydro-Québec développer un programme d’innovation stratégique

(AOF) - Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d’intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d’électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l’épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

Ce développement s'inscrit dans la continuité du programme LineDrone, un projet d'innovation à long terme initié par Hydro-Québec pour améliorer, simplifier et sécuriser l'inspection et l'intervention sur des réseaux à très haut voltage.

Le futur vecteur aérien immunisé pourra intervenir aussi bien sur des lignes en faisceaux que sur des lignes simples, ouvrant la voie à des solutions avancées de maintenance prédictive et d'intervention.

