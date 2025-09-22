 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Drone Volt choisi par Hydro-Québec développer un programme d’innovation stratégique
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:30

(AOF) - Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d’intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d’électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l’épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

Ce développement s'inscrit dans la continuité du programme LineDrone, un projet d'innovation à long terme initié par Hydro-Québec pour améliorer, simplifier et sécuriser l'inspection et l'intervention sur des réseaux à très haut voltage.

Le futur vecteur aérien immunisé pourra intervenir aussi bien sur des lignes en faisceaux que sur des lignes simples, ouvrant la voie à des solutions avancées de maintenance prédictive et d'intervention.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank