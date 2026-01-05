DRONE VOLT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte, le 5 janvier 2026
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.
Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/25 :
- 22 968 titres DRONE VOLT
- 10 998,78 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 630
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 732
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 250 titres pour 120 669,14 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 130 617 titres pour 108 773,12 €
---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/25 :
- 4 335 titres DRONE VOLT
- 22 791,75 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :
- 0 titre
- 100 000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB : Intérêts : 103,05 €.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026
À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
Plus d'informations sur www.dronevolt.com
Contacts :
|
Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com
|
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr
|
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr
Annexe
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|01/07/2025
|18
|2501
|2 359,65 €
|01/07/2025
|- €
|01/07/2025
|- €
|01/07/2025
|22
|2501
|2 485,17 €
|02/07/2025
|23
|4 251
|3 942,20 €
|02/07/2025
|- €
|02/07/2025
|- €
|02/07/2025
|27
|2876
|2 779,96 €
|03/07/2025
|9
|626
|580,90 €
|03/07/2025
|- €
|03/07/2025
|- €
|03/07/2025
|12
|1251
|1 219,67 €
|04/07/2025
|15
|1 625
|1 708,75 €
|04/07/2025
|- €
|04/07/2025
|- €
|04/07/2025
|25
|2751
|2 972,29 €
|07/07/2025
|13
|1 501
|1 734,85 €
|07/07/2025
|- €
|07/07/2025
|- €
|07/07/2025
|23
|2626
|3 098,60 €
|08/07/2025
|13
|1 501
|1 938,71 €
|08/07/2025
|- €
|08/07/2025
|- €
|08/07/2025
|17
|1751
|2 349,75 €
|09/07/2025
|45
|5 251
|6 674,11 €
|09/07/2025
|- €
|09/07/2025
|- €
|09/07/2025
|24
|2626
|3 575,97 €
|10/07/2025
|30
|4 876
|4 477,37 €
|10/07/2025
|- €
|10/07/2025
|- €
|10/07/2025
|3
|1000
|1 015,30 €
|11/07/2025
|6
|2 002
|1 591,72 €
|11/07/2025
|- €
|11/07/2025
|- €
|11/07/2025
|11
|2752
|2 239,10 €
|14/07/2025
|6
|2 251
|1 750,85 €
|14/07/2025
|- €
|14/07/2025
|- €
|14/07/2025
|1
|143
|118,69 €
|15/07/2025
|9
|4 051
|3 441,86 €
|15/07/2025
|- €
|15/07/2025
|- €
|15/07/2025
|11
|6108
|5 272,32 €
|16/07/2025
|5
|1 101
|887,37 €
|16/07/2025
|- €
|16/07/2025
|- €
|16/07/2025
|4
|1401
|1 159,12 €
|17/07/2025
|8
|3 651
|3 166,32 €
|17/07/2025
|- €
|17/07/2025
|- €
|17/07/2025
|15
|3126
|2 732,53 €
|18/07/2025
|2
|301
|252,86 €
|18/07/2025
|- €
|18/07/2025
|- €
|18/07/2025
|1
|1
|0,88 €
|21/07/2025
|6
|1 401
|1 152,34 €
|21/07/2025
|- €
|21/07/2025
|- €
|21/07/2025
|3
|701
|588,64 €
|22/07/2025
|10
|2 931
|2 306,64 €
|22/07/2025
|- €
|22/07/2025
|- €
|22/07/2025
|3
|1145
|906,34 €
|23/07/2025
|2
|500
|392,50 €
|23/07/2025
|- €
|23/07/2025
|- €
|23/07/2025
|6
|1301
|1 045,88 €
|24/07/2025
|- €
|24/07/2025
|1
|1
|0,79 €
|25/07/2025
|1
|1
|0,80 €
|25/07/2025
|- €
|25/07/2025
|- €
|25/07/2025
|1
|1
|0,80 €
|28/07/2025
|9
|3 001
|2 303,76 €
|28/07/2025
|- €
|28/07/2025
|- €
|28/07/2025
|9
|1626
|1 270,76 €
|29/07/2025
|5
|2 001
|1 450,75 €
|29/07/2025
|- €
|29/07/2025
|- €
|29/07/2025
|3
|501
|378,75 €
|30/07/2025
|2
|501
|355,72 €
|30/07/2025
|- €
|30/07/2025
|- €
|30/07/2025
|6
|1001
|728,22 €
|31/07/2025
|4
|1 003
|737,17 €
|31/07/2025
|- €
|31/07/2025
|- €
|31/07/2025
|8
|1501
|1 133,24 €
|01/08/2025
|6
|1 999
|1 449,32 €
|01/08/2025
|- €
|01/08/2025
|- €
|01/08/2025
|6
|1251
|928,27 €
|04/08/2025
|5
|2 001
|1 445,71 €
|04/08/2025
|- €
|04/08/2025
|- €
|04/08/2025
|9
|1751
|1 290,72 €
|05/08/2025
|1
|500
|365,00 €
|05/08/2025
|- €
|05/08/2025
|- €
|05/08/2025
|5
|1001
|742,24 €
|06/08/2025
|1
|1
|0,73 €
|06/08/2025
|- €
|06/08/2025
|- €
|06/08/2025
|4
|501
|373,24 €
|07/08/2025
|1
|1
|0,74 €
|07/08/2025
|- €
|07/08/2025
|- €
|07/08/2025
|5
|1001
|765,74 €
|08/08/2025
|5
|1 501
|1 110,77 €
|08/08/2025
|- €
|08/08/2025
|- €
|08/08/2025
|3
|501
|371,77 €
|11/08/2025
|4
|1 501
|1 080,74 €
|11/08/2025
|- €
|11/08/2025
|- €
|11/08/2025
|1
|1
|0,75 €
|12/08/2025
|2
|501
|350,72 €
|12/08/2025
|- €
|12/08/2025
|- €
|12/08/2025
|5
|751
|541,72 €
|13/08/2025
|2
|501
|351,70 €
|13/08/2025
|- €
|13/08/2025
|- €
|13/08/2025
|2
|251
|180,72 €
|14/08/2025
|6
|1 501
|1 049,71 €
|14/08/2025
|- €
|14/08/2025
|- €
|14/08/2025
|2
|251
|175,71 €
|15/08/2025
|3
|501
|345,19 €
|15/08/2025
|- €
|18/08/2025
|5
|1 501
|1 005,68 €
|18/08/2025
|- €
|18/08/2025
|- €
|18/08/2025
|2
|251
|168,18 €
|19/08/2025
|2
|501
|325,66 €
|19/08/2025
|- €
|19/08/2025
|- €
|19/08/2025
|4
|751
|498,16 €
|20/08/2025
|9
|4 000
|2 920,00 €
|20/08/2025
|- €
|20/08/2025
|- €
|20/08/2025
|27
|6001
|4 630,27 €
|21/08/2025
|1
|500
|370,00 €
|21/08/2025
|- €
|21/08/2025
|- €
|21/08/2025
|9
|2001
|1 509,23 €
|22/08/2025
|1
|500
|380,00 €
|22/08/2025
|- €
|22/08/2025
|- €
|22/08/2025
|11
|1751
|1 375,52 €
|25/08/2025
|1
|500
|405,00 €
|25/08/2025
|- €
|25/08/2025
|- €
|25/08/2025
|4
|751
|630,84 €
|26/08/2025
|11
|5 001
|3 870,80 €
|26/08/2025
|- €
|26/08/2025
|- €
|26/08/2025
|6
|1250
|965,00 €
|27/08/2025
|1
|1
|0,76 €
|27/08/2025
|- €
|27/08/2025
|- €
|27/08/2025
|4
|751
|585,76 €
|28/08/2025
|4
|1 501
|1 145,78 €
|28/08/2025
|- €
|28/08/2025
|- €
|28/08/2025
|1
|1
|0,79 €
|29/08/2025
|7
|3 001
|2 235,77 €
|29/08/2025
|- €
|29/08/2025
|- €
|29/08/2025
|2
|251
|183,28 €
|01/09/2025
|1
|500
|365,00 €
|01/09/2025
|- €
|01/09/2025
|- €
|01/09/2025
|4
|751
|550,73 €
|02/09/2025
|6
|2 001
|1 430,73 €
|02/09/2025
|- €
|02/09/2025
|- €
|02/09/2025
|1
|1
|0,73 €
|03/09/2025
|4
|1 001
|685,70 €
|03/09/2025
|- €
|03/09/2025
|- €
|03/09/2025
|1
|250
|172,50 €
|04/09/2025
|4
|1 501
|1 050,70 €
|04/09/2025
|- €
|04/09/2025
|- €
|04/09/2025
|6
|1001
|710,71 €
|05/09/2025
|5
|1 001
|685,69 €
|05/09/2025
|- €
|05/09/2025
|- €
|05/09/2025
|1
|1
|0,69 €
|08/09/2025
|2
|501
|340,68 €
|08/09/2025
|- €
|08/09/2025
|- €
|08/09/2025
|6
|501
|345,69 €
|09/09/2025
|2
|501
|345,69 €
|09/09/2025
|- €
|09/09/2025
|- €
|09/09/2025
|3
|501
|353,19 €
|10/09/2025
|3
|1 001
|720,71 €
|10/09/2025
|- €
|10/09/2025
|- €
|10/09/2025
|7
|1501
|1 118,21 €
|11/09/2025
|3
|1 001
|735,24 €
|11/09/2025
|- €
|11/09/2025
|- €
|11/09/2025
|5
|751
|558,25 €
|12/09/2025
|1
|1
|0,74 €
|12/09/2025
|- €
|12/09/2025
|- €
|12/09/2025
|4
|501
|383,25 €
|15/09/2025
|2
|900
|711,80 €
|15/09/2025
|- €
|15/09/2025
|- €
|15/09/2025
|7
|1451
|1 163,56 €
|16/09/2025
|7
|2 151
|1 739,81 €
|16/09/2025
|- €
|16/09/2025
|- €
|16/09/2025
|8
|2001
|1 648,02 €
|17/09/2025
|1
|250
|200,00 €
|17/09/2025
|- €
|17/09/2025
|- €
|17/09/2025
|1
|1
|0,81 €
|18/09/2025
|12
|5 251
|3 701,46 €
|18/09/2025
|- €
|18/09/2025
|- €
|18/09/2025
|5
|4000
|2 854,00 €
|19/09/2025
|2
|501
|360,73 €
|19/09/2025
|- €
|19/09/2025
|- €
|19/09/2025
|4
|2301
|1 715,93 €
|22/09/2025
|2
|1 001
|730,72 €
|22/09/2025
|- €
|22/09/2025
|- €
|22/09/2025
|1
|1
|0,74 €
|23/09/2025
|1
|290
|214,60 €
|23/09/2025
|- €
|23/09/2025
|- €
|23/09/2025
|8
|2151
|1 613,19 €
|24/09/2025
|1
|1
|0,75 €
|24/09/2025
|- €
|24/09/2025
|- €
|24/09/2025
|1
|1
|0,75 €
|25/09/2025
|1
|1
|0,74 €
|25/09/2025
|- €
|25/09/2025
|- €
|25/09/2025
|5
|1101
|859,74 €
|26/09/2025
|1
|1
|0,79 €
|26/09/2025
|- €
|26/09/2025
|- €
|26/09/2025
|1
|1
|0,79 €
|29/09/2025
|4
|1 501
|1 180,77 €
|29/09/2025
|- €
|29/09/2025
|- €
|29/09/2025
|9
|2251
|1 804,04 €
|30/09/2025
|- €
|30/09/2025
|6
|1001
|796,78 €
|01/10/2025
|1
|500
|425,00 €
|01/10/2025
|- €
|01/10/2025
|- €
|01/10/2025
|10
|2001
|1 713,34 €
|02/10/2025
|2
|1 000
|895,00 €
|02/10/2025
|- €
|02/10/2025
|- €
|02/10/2025
|11
|2551
|2 322,39 €
|03/10/2025
|6
|1 251
|1 113,43 €
|03/10/2025
|- €
|03/10/2025
|- €
|03/10/2025
|5
|1001
|935,93 €
|06/10/2025
|12
|2 751
|2 450,91 €
|06/10/2025
|- €
|06/10/2025
|- €
|06/10/2025
|10
|2001
|1 850,68 €
|07/10/2025
|3
|501
|443,38 €
|07/10/2025
|- €
|07/10/2025
|- €
|07/10/2025
|7
|1251
|1 125,88 €
|08/10/2025
|12
|2 501
|2 303,40 €
|08/10/2025
|- €
|08/10/2025
|- €
|08/10/2025
|15
|3001
|2 828,44 €
|09/10/2025
|7
|1 501
|1 365,93 €
|09/10/2025
|- €
|09/10/2025
|- €
|09/10/2025
|3
|501
|467,45 €
|10/10/2025
|7
|1 251
|1 075,89 €
|10/10/2025
|- €
|10/10/2025
|- €
|10/10/2025
|1
|250
|217,50 €
|13/10/2025
|6
|1 251
|1 030,59 €
|13/10/2025
|- €
|13/10/2025
|- €
|13/10/2025
|3
|251
|213,34 €
|14/10/2025
|6
|1 501
|1 210,81 €
|14/10/2025
|- €
|14/10/2025
|- €
|14/10/2025
|6
|1251
|1 025,81 €
|15/10/2025
|5
|2 001
|1 605,81 €
|15/10/2025
|- €
|15/10/2025
|- €
|15/10/2025
|6
|1251
|1 033,32 €
|16/10/2025
|5
|2 001
|1 550,79 €
|16/10/2025
|- €
|16/10/2025
|- €
|16/10/2025
|9
|1751
|1 383,30 €
|17/10/2025
|3
|1 001
|765,79 €
|17/10/2025
|- €
|17/10/2025
|- €
|17/10/2025
|3
|501
|388,29 €
|20/10/2025
|7
|2 501
|1 915,77 €
|20/10/2025
|- €
|20/10/2025
|- €
|20/10/2025
|5
|751
|579,52 €
|21/10/2025
|7
|3 000
|2 330,00 €
|21/10/2025
|- €
|21/10/2025
|- €
|21/10/2025
|15
|3001
|2 373,28 €
|22/10/2025
|6
|3 000
|2 455,00 €
|22/10/2025
|- €
|22/10/2025
|- €
|22/10/2025
|15
|3251,00
|2 737,82 €
|23/10/2025
|2
|501
|405,82 €
|23/10/2025
|- €
|23/10/2025
|- €
|23/10/2025
|6
|751
|618,32 €
|24/10/2025
|5
|2 001
|1 590,82 €
|24/10/2025
|- €
|24/10/2025
|- €
|24/10/2025
|5
|1001
|803,32 €
|27/10/2025
|2
|251
|195,79 €
|27/10/2025
|- €
|27/10/2025
|- €
|27/10/2025
|2
|251
|198,29 €
|28/10/2025
|2
|251
|193,27 €
|28/10/2025
|- €
|28/10/2025
|- €
|28/10/2025
|7
|1501
|1 198,28 €
|29/10/2025
|7
|1 251
|973,29 €
|29/10/2025
|- €
|29/10/2025
|- €
|29/10/2025
|3
|250
|192,50 €
|30/10/2025
|2
|251
|190,77 €
|30/10/2025
|- €
|30/10/2025
|- €
|30/10/2025
|5
|251
|193,27 €
|31/10/2025
|7
|1 251
|930,76 €
|31/10/2025
|- €
|31/10/2025
|- €
|31/10/2025
|3
|501
|380,77 €
|03/11/2025
|7
|1 251
|918,23 €
|03/11/2025
|- €
|03/11/2025
|- €
|03/11/2025
|7
|1251
|930,73 €
|04/11/2025
|4
|751
|539,22 €
|04/11/2025
|- €
|04/11/2025
|- €
|04/11/2025
|1
|250
|180,00 €
|05/11/2025
|3
|501
|353,21 €
|05/11/2025
|- €
|05/11/2025
|- €
|05/11/2025
|1
|250
|177,50 €
|06/11/2025
|5
|1 001
|705,71 €
|06/11/2025
|- €
|06/11/2025
|- €
|06/11/2025
|5
|751
|550,73 €
|07/11/2025
|10
|2 001
|1 296,41 €
|07/11/2025
|- €
|07/11/2025
|- €
|07/11/2025
|2
|500
|327,50 €
|10/11/2025
|5
|1 250
|850,00 €
|10/11/2025
|- €
|10/11/2025
|- €
|10/11/2025
|11
|2001
|1 378,17 €
|11/11/2025
|3
|407
|279,25 €
|11/11/2025
|- €
|11/11/2025
|- €
|11/11/2025
|5
|771
|532,38 €
|12/11/2025
|2
|251
|173,19 €
|12/11/2025
|- €
|12/11/2025
|- €
|12/11/2025
|7
|1211
|872,96 €
|13/11/2025
|4
|1 000
|750,00 €
|13/11/2025
|- €
|13/11/2025
|- €
|13/11/2025
|7
|1501
|1 127,74 €
|14/11/2025
|6
|1001
|713,47 €
|14/11/2025
|- €
|14/11/2025
|- €
|14/11/2025
|5
|751
|543,24 €
|17/11/2025
|3
|501
|368,22 €
|17/11/2025
|- €
|17/11/2025
|- €
|17/11/2025
|5
|751
|555,72 €
|18/11/2025
|3
|501
|358,24 €
|18/11/2025
|- €
|18/11/2025
|- €
|18/11/2025
|8
|1501
|1 118,24 €
|19/11/2025
|1
|250
|182,50 €
|19/11/2025
|- €
|20/11/2025
|2
|500
|372,50 €
|20/11/2025
|- €
|20/11/2025
|- €
|20/11/2025
|7
|1303
|1 008,85 €
|21/11/2025
|3
|501
|363,24 €
|21/11/2025
|- €
|21/11/2025
|- €
|21/11/2025
|1
|1
|0,74 €
|24/11/2025
|3
|501
|368,24 €
|24/11/2025
|- €
|24/11/2025
|- €
|24/11/2025
|1
|1
|0,74 €
|25/11/2025
|4
|751
|539,73 €
|25/11/2025
|- €
|25/11/2025
|- €
|25/11/2025
|4
|500
|362,50 €
|26/11/2025
|3
|501
|353,22 €
|26/11/2025
|- €
|26/11/2025
|- €
|26/11/2025
|1
|1
|0,72 €
|27/11/2025
|- €
|27/11/2025
|3
|251
|178,20 €
|28/11/2025
|- €
|28/11/2025
|4
|751
|548,72 €
|01/12/2025
|3
|501
|358,23 €
|01/12/2025
|- €
|01/12/2025
|- €
|01/12/2025
|1
|1
|0,73 €
|02/12/2025
|2
|251
|175,70 €
|02/12/2025
|- €
|02/12/2025
|- €
|02/12/2025
|4
|501
|358,21 €
|03/12/2025
|1
|250
|177,50 €
|03/12/2025
|- €
|03/12/2025
|- €
|03/12/2025
|6
|751
|543,22 €
|04/12/2025
|3
|501
|353,22 €
|04/12/2025
|- €
|04/12/2025
|- €
|04/12/2025
|1
|1
|0,72 €
|05/12/2025
|1
|1
|0,71 €
|05/12/2025
|- €
|05/12/2025
|- €
|05/12/2025
|2
|251
|180,71 €
|08/12/2025
|2
|251
|178,21 €
|08/12/2025
|- €
|08/12/2025
|- €
|08/12/2025
|3
|501
|360,72 €
|09/12/2025
|2
|500
|367,50 €
|09/12/2025
|- €
|09/12/2025
|- €
|09/12/2025
|6
|1001
|737,48 €
|10/12/2025
|2
|251
|180,73 €
|10/12/2025
|- €
|10/12/2025
|- €
|10/12/2025
|2
|251
|185,49 €
|11/12/2025
|1
|250
|182,50 €
|11/12/2025
|- €
|11/12/2025
|- €
|11/12/2025
|5
|751
|549,48 €
|12/12/2025
|3
|501
|363,23 €
|12/12/2025
|- €
|12/12/2025
|- €
|12/12/2025
|1
|1
|0,74 €
|15/12/2025
|4
|501
|358,22 €
|15/12/2025
|- €
|16/12/2025
|1
|1
|0,71 €
|16/12/2025
|- €
|16/12/2025
|- €
|16/12/2025
|1
|1
|0,71 €
|17/12/2025
|2
|251
|175,71 €
|17/12/2025
|- €
|17/12/2025
|- €
|17/12/2025
|1
|1
|0,71 €
|18/12/2025
|6
|845
|582,12 €
|18/12/2025
|- €
|18/12/2025
|- €
|18/12/2025
|1
|1
|0,71 €
|19/12/2025
|1
|1
|0,68 €
|19/12/2025
|- €
|19/12/2025
|- €
|19/12/2025
|5
|312
|215,88 €
|22/12/2025
|6
|751
|503,18 €
|22/12/2025
|- €
|22/12/2025
|- €
|22/12/2025
|2
|251
|168,18 €
|23/12/2025
|2
|251
|165,66 €
|23/12/2025
|- €
|23/12/2025
|- €
|23/12/2025
|1
|1
|0,67 €
|24/12/2025
|1
|1
|0,68 €
|24/12/2025
|- €
|24/12/2025
|- €
|24/12/2025
|4
|690
|475,48 €
|29/12/2025
|5
|751
|518,20 €
|29/12/2025
|- €
|29/12/2025
|- €
|29/12/2025
|2
|108
|74,53 €
|30/12/2025
|2
|251
|170,69 €
|30/12/2025
|- €
|30/12/2025
|- €
|30/12/2025
|2
|144
|99,36 €
|31/12/2025
|3
|501
|333,17 €
|31/12/2025
|- €
|168,18 €
|Total
|630
|149 250
|120 669,14 €
|732
|130 617
|108 773,12 €
- SECURITY MASTER Key : mmucZ8eZaG+UnnFpl8ZqbWRsZ22VkmKbmpLGxmSeacianHJjxWdqZpubZnJmnGlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95748-aldrv_bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite_s2_2025-vdef.pdf
