DRONE VOLT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte, le 5 janvier 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/25 :

- 22 968 titres DRONE VOLT

- 10 998,78 €

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 630

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 732

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 250 titres pour 120 669,14 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 130 617 titres pour 108 773,12 €

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/25 :

- 4 335 titres DRONE VOLT

- 22 791,75 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 0 titre

- 100 000 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB : Intérêts : 103,05 €.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

