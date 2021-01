DRONE VOLT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte, le 8 janvier 2021

DRONE VOLT, (ISIN : FR0013088606 ; Mnémo : ALDRV), expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 31 décembre 2020 :

69 446 titres ;

43 710,10 euros en espèces.

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 425 099 titres 121 260,58 € 296 transactions VENTE 509 799 titres 148 302,27€ 341 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

154 146 titres ;

16 668,41 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

100 000 euros en espèces.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 20 janvier 2021.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Annexe : Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation :

Date Opération Quantités titres achats Quantités titres vendus Cours Capitaux achats Capitaux ventes Nombre de transactions 09/07/20 achat 1 0,074 0,07 0,00 1 09/07/20 vente 1 0,074 0,00 0,07 1 10/07/20 achat 2 500 0,071 177,50 0,00 1 15/07/20 achat 1 0,070 0,07 0,00 1 15/07/20 vente 1 0,070 0,00 0,07 1 17/07/20 vente 10 000 0,084 0,00 840,00 5 20/07/20 achat 2 500 0,081 202,50 0,00 1 23/07/20 achat 2 500 0,071 177,50 0,00 1 23/07/20 vente 2 500 0,072 0,00 180,00 1 28/07/20 achat 1 0,072 0,07 0,00 1 28/07/20 vente 1 0,072 0,00 0,07 1 04/08/20 achat 1 0,070 0,07 0,00 1 04/08/20 vente 1 0,070 0,00 0,07 1 05/08/20 achat 1 0,071 0,07 0,00 1 05/08/20 vente 1 0,071 0,00 0,07 1 06/08/20 achat 1 0,072 0,07 0,00 1 06/08/20 vente 1 0,072 0,00 0,07 1 07/08/20 achat 1 0,071 0,07 0,00 1 07/08/20 vente 1 0,071 0,00 0,07 1 10/08/20 achat 1 0,071 0,07 0,00 1 10/08/20 vente 1 0,071 0,00 0,07 1 11/08/20 achat 1 0,071 0,07 0,00 1 11/08/20 vente 1 0,071 0,00 0,07 1 12/08/20 achat 1 0,072 0,07 0,00 1 12/08/20 vente 2 501 0,079 0,00 197,58 2 13/08/20 achat 1 0,077 0,08 0,00 1 13/08/20 vente 1 0,077 0,00 0,08 1 14/08/20 achat 1 0,076 0,08 0,00 1 14/08/20 vente 1 0,076 0,00 0,08 1 17/08/20 achat 1 0,073 0,07 0,00 1 17/08/20 vente 1 0,073 0,00 0,07 1 18/08/20 achat 1 0,075 0,08 0,00 1 18/08/20 vente 1 0,075 0,00 0,08 1 19/08/20 achat 1 0,075 0,08 0,00 1 19/08/20 vente 1 0,075 0,00 0,08 1 20/08/20 achat 1 0,074 0,07 0,00 1 20/08/20 vente 1 0,074 0,00 0,07 1 21/08/20 achat 1 0,074 0,07 0,00 1 21/08/20 vente 1 0,074 0,00 0,07 1 24/08/20 achat 1 0,074 0,07 0,00 1 24/08/20 vente 1 0,074 0,00 0,07 1 25/08/20 achat 5 001 0,099 495,10 0,00 3 25/08/20 vente 22 501 0,110 0,00 2 475,11 13 26/08/20 achat 5 001 0,120 600,12 0,00 3 26/08/20 vente 2 501 0,129 0,00 322,63 2 27/08/20 achat 2 501 0,111 277,61 0,00 4 27/08/20 vente 1 0,112 0,00 0,11 1 28/08/20 achat 1 0,116 0,12 0,00 1 28/08/20 vente 5 001 0,124 0,00 620,12 3 31/08/20 achat 7 501 0,171 1 282,67 0,00 5 31/08/20 vente 22 501 0,160 0,00 3 600,16 10 01/09/20 achat 12 501 0,189 2 362,69 0,00 6 01/09/20 vente 12 501 0,198 0,00 2 475,20 6 02/09/20 achat 5 001 0,181 905,18 0,00 4 02/09/20 vente 5 001 0,194 0,00 970,19 4 03/09/20 achat 5 001 0,186 930,19 0,00 3 03/09/20 vente 1 0,191 0,00 0,19 1 04/09/20 achat 7 501 0,165 1 237,67 0,00 4 04/09/20 vente 2 501 0,169 0,00 422,67 2 07/09/20 achat 7 501 0,154 1 155,15 0,00 4 07/09/20 vente 10 001 0,174 0,00 1 740,17 6 08/09/20 achat 2 501 0,161 402,66 0,00 2 08/09/20 vente 1 0,167 0,00 0,17 1 09/09/20 achat 2 501 0,161 402,66 0,00 2 09/09/20 vente 2 501 0,169 0,00 422,67 2 10/09/20 achat 7 501 0,188 1 410,19 0,00 4 10/09/20 vente 10 001 0,200 0,00 2 000,20 5 11/09/20 achat 1 0,178 0,18 0,00 1 11/09/20 vente 2 501 0,199 0,00 497,70 2 14/09/20 achat 7 501 0,234 1 755,23 0,00 5 14/09/20 vente 20 001 0,234 0,00 4 680,23 10 15/09/20 achat 15 001 0,273 4 095,27 0,00 8 15/09/20 vente 17 501 0,278 0,00 4 865,28 8 16/09/20 achat 12 501 0,269 3 362,77 0,00 10 16/09/20 vente 7 501 0,282 0,00 2 115,28 6 17/09/20 achat 12 501 0,293 3 662,79 0,00 7 17/09/20 vente 15 001 0,306 0,00 4 590,31 8 18/09/20 achat 12 501 0,354 4 425,35 0,00 7 18/09/20 vente 27 501 0,343 0,00 9 432,84 14 21/09/20 achat 47 501 0,407 19 332,91 0,00 25 21/09/20 vente 47 501 0,424 0,00 20 140,42 22 22/09/20 achat 27 501 0,337 9 267,84 0,00 13 22/09/20 vente 35 001 0,360 0,00 12 600,36 17 23/09/20 achat 12 500 0,331 4 137,50 0,00 5 23/09/20 vente 15 000 0,347 0,00 5 205,00 10 24/09/20 achat 2 500 0,301 752,50 0,00 1 24/09/20 vente 2 500 0,308 0,00 770,00 1 25/09/20 achat 10 000 0,380 3 800,00 0,00 1 25/09/20 vente 10 000 0,412 0,00 4 120,00 5 28/09/20 achat 2 500 0,349 872,50 0,00 1 28/09/20 vente 2 500 0,358 0,00 895,00 1 29/09/20 achat 7 500 0,331 2 482,50 0,00 4 29/09/20 vente 2 500 0,338 0,00 845,00 2 30/09/20 vente 7 200 0,339 0,00 2 440,80 5 05/10/20 achat 1 0,312 0,31 0,00 1 05/10/20 vente 5 001 0,334 0,00 1 670,33 3 06/10/20 achat 1 0,330 0,33 0,00 1 06/10/20 vente 2 501 0,349 0,00 872,85 2 07/10/20 achat 2 501 0,331 827,83 0,00 5 07/10/20 vente 1 0,353 0,00 0,35 1 08/10/20 achat 7 501 0,318 2 385,32 0,00 4 08/10/20 vente 1 0,326 0,00 0,33 1 09/10/20 achat 7 501 0,301 2 257,80 0,00 4 09/10/20 vente 1 0,310 0,00 0,31 1 12/10/20 achat 5 001 0,276 1 380,28 0,00 3 12/10/20 vente 10 001 0,314 0,00 3 140,31 5 13/10/20 achat 1 0,327 0,33 0,00 1 13/10/20 vente 2 501 0,329 0,00 822,83 2 14/10/20 achat 7 501 0,351 2 632,85 0,00 5 14/10/20 vente 15 001 0,383 0,00 5 745,38 8 15/10/20 achat 12 501 0,319 3 987,82 0,00 6 15/10/20 vente 2 501 0,319 0,00 797,82 2 16/10/20 achat 2 501 0,301 752,80 0,00 2 16/10/20 vente 1 0,315 0,00 0,32 1 19/10/20 achat 5 001 0,284 1 420,28 0,00 4 19/10/20 vente 7 501 0,309 0,00 2 317,81 5 20/10/20 achat 1 0,327 0,33 0,00 1 20/10/20 vente 1 0,327 0,00 0,33 1 21/10/20 achat 5 001 0,300 1 500,30 0,00 3 21/10/20 vente 1 0,310 0,00 0,31 1 22/10/20 achat 1 0,296 0,30 0,00 1 22/10/20 vente 1 0,296 0,00 0,30 1 23/10/20 achat 1 0,291 0,29 0,00 1 23/10/20 vente 1 0,291 0,00 0,29 1 26/10/20 achat 15 001 0,256 3 840,26 0,00 9 26/10/20 vente 1 0,281 0,00 0,28 1 27/10/20 achat 10 001 0,206 2 060,21 0,00 6 27/10/20 vente 7 501 0,239 0,00 1 792,74 4 28/10/20 achat 5 001 0,206 1 030,21 0,00 3 28/10/20 vente 1 0,220 0,00 0,22 1 29/10/20 achat 1 0,203 0,20 0,00 1 29/10/20 vente 17 501 0,248 0,00 4 340,25 9 30/10/20 achat 7 501 0,271 2 032,77 0,00 4 30/10/20 vente 7 501 0,310 0,00 2 325,31 4 02/11/20 achat 2 501 0,261 652,76 0,00 3 02/11/20 vente 1 0,281 0,00 0,28 1 03/11/20 achat 5 001 0,246 1 230,25 0,00 4 03/11/20 vente 1 0,260 0,00 0,26 1 04/11/20 achat 1 0,241 0,24 0,00 1 04/11/20 vente 7 501 0,259 0,00 1 942,76 7 05/11/20 achat 2 501 0,251 627,75 0,00 2 05/11/20 vente 1 0,254 0,00 0,25 1 06/11/20 vente 2 500 0,269 0,00 672,50 1 09/11/20 achat 2 501 0,241 602,74 0,00 3 09/11/20 vente 1 0,262 0,00 0,26 1 10/11/20 achat 2 500 0,281 702,50 0,00 1 10/11/20 vente 15 000 0,292 0,00 4 380,00 6 11/11/20 achat 5 001 0,272 1 360,27 0,00 3 11/11/20 vente 1 0,273 0,00 0,27 1 12/11/20 achat 1 0,263 0,26 0,00 1 12/11/20 vente 1 0,263 0,00 0,26 1 16/11/20 achat 2 501 0,281 702,78 0,00 2 16/11/20 vente 5 001 0,294 0,00 1 470,29 3 17/11/20 achat 1 0,285 0,29 0,00 1 17/11/20 vente 1 0,285 0,00 0,29 1 18/11/20 achat 1 0,284 0,28 0,00 1 18/11/20 vente 1 0,284 0,00 0,28 1 19/11/20 achat 2 501 0,271 677,77 0,00 2 19/11/20 vente 1 0,280 0,00 0,28 1 20/11/20 achat 2 501 0,261 652,76 0,00 2 20/11/20 vente 1 0,265 0,00 0,27 1 23/11/20 achat 1 0,274 0,27 0,00 1 23/11/20 vente 1 0,274 0,00 0,27 1 24/11/20 achat 1 0,266 0,27 0,00 1 24/11/20 vente 1 0,266 0,00 0,27 1 25/11/20 achat 5 001 0,286 1 430,29 0,00 3 25/11/20 vente 12 501 0,293 0,00 3 662,79 7 26/11/20 achat 1 0,298 0,30 0,00 1 26/11/20 vente 2 501 0,309 0,00 772,81 3 27/11/20 achat 1 0,309 0,31 0,00 1 27/11/20 vente 10 001 0,334 0,00 3 340,33 5 30/11/20 achat 2 501 0,321 802,82 0,00 2 30/11/20 vente 1 0,346 0,00 0,35 1 01/12/20 achat 1 0,328 0,33 0,00 1 01/12/20 vente 15 001 0,374 0,00 5 610,37 7 02/12/20 achat 15 001 0,355 5 325,36 0,00 7 02/12/20 vente 7 501 0,362 0,00 2 715,36 6 03/12/20 achat 7 501 0,311 2 332,81 0,00 4 03/12/20 vente 2 501 0,309 0,00 772,81 2 04/12/20 achat 2 501 0,321 802,82 0,00 2 04/12/20 vente 10 001 0,334 0,00 3 340,33 7 07/12/20 achat 1 0,347 0,35 0,00 1 07/12/20 vente 2 501 0,349 0,00 872,85 2 08/12/20 achat 1 0,340 0,34 0,00 1 08/12/20 vente 1 0,340 0,00 0,34 1 09/12/20 achat 2 501 0,321 802,82 0,00 2 09/12/20 vente 1 0,335 0,00 0,34 1 10/12/20 achat 2 501 0,311 777,81 0,00 2 10/12/20 vente 1 0,316 0,00 0,32 1 11/12/20 achat 1 0,334 0,33 0,00 1 11/12/20 vente 2 501 0,334 0,00 835,33 2 14/12/20 achat 1 0,308 0,31 0,00 1 14/12/20 vente 1 0,308 0,00 0,31 1 15/12/20 achat 7 501 0,291 2 182,79 0,00 4 15/12/20 vente 1 0,305 0,00 0,31 1 16/12/20 achat 1 0,296 0,30 0,00 1 16/12/20 vente 10 001 0,314 0,00 3 140,31 7 17/12/20 achat 1 0,317 0,32 0,00 1 17/12/20 vente 1 0,317 0,00 0,32 1 18/12/20 achat 2 501 0,291 727,79 0,00 2 18/12/20 vente 1 0,307 0,00 0,31 1 21/12/20 achat 5 001 0,285 1 425,29 0,00 3 21/12/20 vente 1 0,288 0,00 0,29 1 22/12/20 achat 1 0,290 0,29 0,00 1 22/12/20 vente 1 0,290 0,00 0,29 1 23/12/20 achat 2 501 0,271 677,77 0,00 2 23/12/20 vente 1 0,275 0,00 0,28 1 24/12/20 achat 1 0,284 0,28 0,00 1 24/12/20 vente 1 0,284 0,00 0,28 1 28/12/20 achat 1 0,273 0,27 0,00 1 28/12/20 vente 2 501 0,289 0,00 722,79 2 29/12/20 achat 1 0,281 0,28 0,00 1 29/12/20 vente 2 501 0,299 0,00 747,80 2 30/12/20 achat 2 501 0,271 677,77 0,00 2 30/12/20 vente 1 0,278 0,00 0,28 1 31/12/20 achat 1 0,277 0,28 0,00 1 31/12/20 vente 1 0,277 0,00 0,28 1