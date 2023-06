Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: augmentation de capital réussie information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - Drone Volt fait part du succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), une opération qui a reçu une demande globale de 6,4 millions d'euros.



Le constructeur de drones civils professionnels a ainsi procédé à une augmentation de capital d'un peu plus de 4,35 millions d'euros, par la création de 395.811.626 actions nouvelles au prix de 0,011 euro.



Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 26 juin. Le capital social de la société sera alors divisé en 1.502.658.953 actions.





Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris -0.84%