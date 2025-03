Drone Volt : augmentation de capital de 5 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Drone Volt annonce une augmentation de capital d'un montant de 5 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché 1 bon de souscription d'action, dans le cadre d'un placement auprès d'un investisseur institutionnel américain, Armistice Capital Master Fund Ltd. Cette augmentation de capital vise à renforcer la structure financière du constructeur de drones civils professionnels ainsi que sa présence aux États-Unis. Le réglement-livraison des actions à bons de souscription d'actions est prévu le 2 avril.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.