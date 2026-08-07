Drone Volt annonce une accélération de l'activité pour sa filiale Drone Volt Expert

Drone Volt Expert a enregistré une nette accélération de ses activités, tirée par la demande de prestations sur mesure, la formation et l'expansion internationale.

La société a annoncé que la montée en puissance de sa filiale s'est effectuée avec une structure de coûts maîtrisée. Le groupe est parvenu à absorber une forte hausse des volumes sans augmentation de ses effectifs grâce à l'optimisation des processus opérationnels et à la spécialisation de ses équipes.

Le pôle Drone Volt Factory, Services & Academy, dont Drone Volt Expert représente 40%, a vu ses revenus augmenter de 24% au premier semestre 2025. La marge brute générée s'est élevée à 58% sur la période, en hausse de deux points. Les activités de services ont représenté 71% du chiffre d'affaires et 94% de la marge brute du groupe sur les six premiers mois de l'année.

Le constructeur français de drones professionnels a indiqué que pour soutenir cette cadence et répondre aux besoins des grands donneurs d'ordre (énergie, infrastructures, défense) il comptait s'appuyer sur : un maillage national avec des centres de formation ancrés dans quatre régions clés, et un réseau DaaS (Drone as a service) avec 18 télépilotes internes et plus de 35 "ambassadeurs" qualifiés. Cette dynamique sera prochainement dupliquée via les filiales au Canada et au Danemark.