Drone Volt a dévoilé des résultats prometteurs pour le premier semestre 24. (Drone Volt)

Drone Volt a dévoilé des résultats prometteurs pour le premier semestre 24.

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié hier ses résultats complets du premier semestre 2024, qui ont été révisés à la baisse au niveau du chiffre d’affaires et de la marge brute. Néanmoins, la marge d’EBITDA semble se diriger vers un territoire positif, et le groupe vise désormais ouvertement à l’atteindre en 2025. C’est un engagement fort qui pourrait changer l’equity story si la direction réussit l’exécution.

ACTUALITÉ

Les ventes ont été légèrement révisées à la baisse à 23,4 millions d’euros (contre 23,6 millions d’euros précédemment), représentant tout de même une croissance de 47% en glissement annuel. La marge brute, révisée de manière plus importante, était de 2,3 millions d’euros (contre 2,5 millions d’euros précédemment), représentant ainsi une croissance de seulement 26% en glissement annuel.

L’EBITDA est resté stable à -1,1 million d’euros, malgré une augmentation de 44% des salaires à 1,5 million d’euros, marquant ainsi une amélioration par rapport aux -1,4 million d’euros du S2 2023.

L’EBIT a reculé à -3,5 millions d’euros, contre -2,5 millions d’euros, en raison notamment d’une augmentation des D&A ainsi que des frais d’augmentation de capital désormais répercutés sur le compte de résultat.

Le niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie reste à un niveau bas de 0,5 million d’euros. Le niveau des fonds propres a légèrement diminué à 19,1 millions d’euros par rapport à 20 millions d’euros à la fin de 2023.

Les perspectives sont confirmées pour 2024 et l’EBITDA devrait être positif pour 2025.

ANALYSE

Drone Volt inverse la tendance vers la rentabilité

L’EBITDA est resté stable à -1,1 million d’euros malgré une augmentation des ventes de 47% due à une augmentation de 0,4 million d’euros des salaires suite à l’intégration de 16 personnes d’Air Marine (activités acquises il y a un an). Autrement, les salaires auraient diminué de 0,1 million d’euros. L’inversion de tendance de l’EBITDA soutient les nouvelles prévisions pour 2025 et marque, espérons-le, le début d’une croissance continue de la rentabilité.

Développer de nouveaux modèles d’affaires intéressants

La société a annoncé qu’elle utilisera désormais deux nouveaux modèles d’affaires pour améliorer la croissance des revenus et les marges. Le premier est lié au LineDrone, un drone qui vaut 300 000 euros, créant ainsi des problèmes de financement pour les clients qui ne peuvent pas payer une telle somme mais souhaitent maintenir la confidentialité (refusant ainsi l’option drone en tant que service qui nécessite l’entrée d’un tiers externe sur les installations de l’entreprise). Par conséquent, Drone Volt offre la possibilité de louer le drone (facturé mensuellement) après avoir formé le client avec un paiement initial.

De plus, la société exportera sa marque Drone Volt Expert à l’étranger via le modèle de franchise, qui consiste à certifier les entreprises étrangères en les formant moyennant un paiement initial, puis à recevoir un pourcentage de leurs ventes.

Nous considérons ces deux nouveaux modèles d’affaires comme des éléments positifs car ils permettent à l’entreprise de répondre à de nouveaux clients avec des investissements limités et amélioreront également la récurrence des revenus avec des marges élevées.

À quoi s’attendre au second semestre

L’entreprise devrait recevoir ses premières commandes pour le drone Kobra (après avoir fait des démonstrations à de grands comptes), qui semble être le seul sur le marché européen en ce qui concerne les drones avec des capacités d’IA (intégrant un processeur NVIDIA) et une charge utile aussi élevée (5kg) pour des clients particuliers tels que l’armée, la police… Pour rappel, DJI (qui monopolise presque entièrement le marché des drones civils) ne peut pas fournir ces clients particuliers en raison de préoccupations sur la sécurité. Drone Volt a notamment annoncé qu’il est très proche d’obtenir la certification européenne (il ne reste que quelques formalités administratives) et lancera donc la production de 50 drones Kobra. Nous sommes assez enthousiasmés par cette opportunité car Drone Volt bénéficiera de l’avantage du premier arrivé sur ce type de drone. Cependant, les investisseurs doivent garder à l’esprit que, en cas de forte demande, le BFR pourrait augmenter beaucoup et forcer ainsi l’entreprise à lancer une autre augmentation de capital pour financer l’inventaire.

Enfin, l’entreprise devrait continuer à vendre son best-seller, l’Hercule 20, comme en témoigne la commande de 40 Hercule 20 qui devraient valoir environ 800 000 euros, et l’offre de drone en tant que service devrait continuer à progresser.

Les marges devraient donc s’améliorer grâce à cette croissance plus élevée des revenus et les marges d’EBIT plus particulièrement en raison des investissements en R&D déjà effectués sur ces produits. Le groupe se concentrera désormais sur la monétisation de ces investissements et les futures dépenses de R&D devraient diminuer grâce aux demandes spécifiques des grandes entreprises qui leur sont facturées (avec une marge). Le groupe signale déjà une amélioration de la marge dans le communiqué de presse, notamment grâce à un plan de réduction des coûts sur les coûts non liés à la production.

L’entreprise a donc de nouveau confirmé son objectif de marges brutes plus élevées en 2024 et, plus important encore, vise désormais un EBITDA positif en 2025, une étape importante pour une reprise du cours de l’action s’il est atteint.

IMPACT

Nous inclurons les nouvelles données dans notre modèle, ce qui abaissera probablement le cours cible en raison de salaires nettement plus élevés. Cependant, nous réitérons notre recommandation d’Achat, soutenue par les prévisions d’EBITDA positif pour 2025, ainsi que par les commentaires enthousiastes du management sur les perspectives commerciales. Nous attendons maintenant avec impatience qu’elles se concrétisent et que le management réalise une amélioration de la marge d’EBITDA.