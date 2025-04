Droits de douane: les "Big Three" plus exposés que les japonais et les allemands (Jato Dynamics)

(AOF) - Ford, GM et Stellantis sont "plus exposés aux droits de douane que les constructeurs automobiles allemands et japonais" affirme le cabinet d’étude spécialisé Jato Dynamics . Les ventes de véhicules importés aux États-Unis ont représenté 18 % des ventes mondiales de General Motors en 2024, alors que 80 % des ventes du groupe Volkswagen aux États-Unis ont été réalisées à l'étranger. "Les États-Unis sont le deuxième marché automobile mondial, et il sera désormais plus difficile que jamais pour la grande majorité des constructeurs automobiles non chinois de commercer avec ce marché" souligne Jato.

Sur les 16,1 millions de véhicules légers neufs vendus aux États-Unis en 2024, quelque 6,3 millions ont été importés, principalement du Mexique, du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Japon et de Corée, des pays qui seront tous soumis à des droits de douane de 25 % sur leurs exportations vers les États-Unis. De plus, à compter du 3 mai 2025, ces mesures seront étendues aux pièces automobiles fabriquées à l'étranger.

En 2024, les "Big Three" de Détroit – General Motors, Ford et Stellantis – ont vendu quelque 1,85 million de véhicules légers importés aux États-Unis, soit 13 % de leurs ventes mondiales combinées. Parallèlement, Toyota, Honda et Nissan, les trois plus grandes marques japonaises, ont vendu 17,9 millions d'unités dans le monde l'année dernière, dont 1,53 million d'unités importées et vendues sur le marché américain, soit 9 %.

Pour les groupes allemands Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, la demande américaine pour leurs voitures importées représentait 7 % de leurs ventes mondiales.