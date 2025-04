Droits de douane : le secteur vins et spiritueux évite le pire des scénarios

(AOF) - Si Pernod Ricard (-3,98% à 89,36 euros) et Rémy Cointreau (-4,08% à 42,32 euros) ont échappé à la baisse du marché en début de séance, ils ont fini par succomber à la pression vendeuse. La réaction initiale des groupes français s’expliquait par l’exemption de droits de douane supplémentaires pour les importations de spiritueux du Mexique et du Canada vers les Etats-Unis et sur le fait que Donald Trum n’a pas mis en oeuvre sa menace d’une surtaxe de 200%.

En mars dernier, le président américain avait menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins, le champagne et les alcools de l'Union européenne, si cette dernière ne supprimait pas les 50% de droits de douane récemment imposés sur le whisky américain. Il a finalement décidé d'appliquer 20% de droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la FEVS (Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux) dit " regretter profondément cette décision des Etats-Unis qui pénalise tant les exportateurs français de vins et spiritueux que leurs partenaires américains (importateurs, grossistes et détaillants) et surtout, les consommateurs américains eux-même s".

" En France, on peut craindre un recul des exportations d'environ 800 millions d'euros, ce chiffre passant à 1,6 milliard pour l'UE-27. Un tel recul aura un impact énorme sur l'emploi et l'économie du secteur ", atteste la FEVS.

" L'impact des droits de douane américains est moins important que prévu, les importations de spiritueux du Mexique et du Canada semblant exemptées ", a réagi de son côté UBS. L'analyste souligne que les marchandises conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique sont exemptées, ce qui est le cas des spiritueux.

Dans ce contexte, UBS estime que l'impact sur le résultat d'exploitation (Ebit) des droits de douane sur les importations en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du reste du monde serait d'environ 2% pour Diageo, 6% pour Campari, 12% pour Rémy Cointreau, 3% pour Pernod Ricard et 1% pour Heineken.

Les actions américaines du secteur des spiritueux ont reculé de 16% depuis le début de l'année, principalement en raison des droits de douane. La banque suisse craignait une imposition globale de 25% de droits de douane. Dans un tel scénario, l'impact sur le résultat d'exploitation se serait élevé à environ 14% pour Diageo, 16% pour Campari, 16% pour Remy Cointreau, 5% pour Pernod Ricard et 3% pour Heineken.

Néanmoins, l'impact global sur le consommateur américain est probablement négatif. UBS ajoute que la catégorie spiritueux/bières s'est détériorée en février-mars en raison d'une consommation américaine plus faible.