Droits de douane : " Le risque de récession aux Etats-Unis devient très important " (LFDE)

Dans tous les cas, conclut Enguerrand Artaz, l'impact sera très négatif et le risque de récession aux Etats-Unis devient maintenant très important. Cette situation va également peser sur la croissance des partenaires commerciaux.

Selon LDFE, la répercussion dans les prix à la consommation de la hausse des tarifs va nécessairement impacter lourdement la demande, compte tenu de la fragilité du consommateur américain moyen et de son aversion à la hausse des prix après la phase d'inflation des dernières années.

(AOF) - "Certains avaient moqué le terme de " Liberation Day " en parlant " Demolition Day ". Ils ne pensaient sans doute pas avoir autant raison. Les hausses de tarifs douaniers annoncées hier par Donald Trump sont dans la fourchette haute des attentes les plus pessimistes", introduit Enguerrand Artaz, stratégiste au sein de La Financière de l'Echiquier (LFDE). "La réaction des marchés actions à ces annonces a, logiquement, été très négative", poursuit-il, précisant que "les marchés s'affichent en en mode " risk-off ".

