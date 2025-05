Droits de douane : Diageo anticipe un impact de 134 millions d'euros

(AOF) - "Si les droits de douane actuels de 10% sont maintenus sur les importations britanniques et européennes aux États-Unis, et que les importations de spiritueux mexicains et canadiens aux États-Unis restent exemptées de l'accord USMCA (Canada–États-Unis–Mexique) et qu'aucun autre changement ne soit apporté à ces taxes, l'impact total de ces droits est estimé à environ 150 millions de dollars sur une base annualisée (134 millions d'euros)", a indiqué Diageo ce lundi, en parallèle de la publication de ses ventes au troisième trimestre de son exercice 2024/2025.

"Les droits de douane entre les États-Unis et la Chine n'ont pas d'impact significatif sur nos activités. Nous prévoyons, grâce aux mesures déjà mises en place, avant toute fixation des prix, d'atténuer environ la moitié de cet impact sur notre résultat d'exploitation de manière continue", précise le numéro un mondial des spiritueux.

Concernant sa performance sur ce troisième trimestre, Diageo a généré un chiffre d'affaires net déclaré en hausse de 2,9% pour atteindre 4,4 milliards de dollars. La croissance organique positive (+5,9%) étant partiellement compensée par des taux de change défavorables et des cessions.

Côté perspectives, le groupe britannique continue de prévoir une légère baisse du résultat d'exploitation en organique au second semestre de cet exercice par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est liée à l'impact de ces droits de douane.

En outre, Diageo a aussi annoncé le lancement de la première phase de son programme Accelerate. Celui-ci vise à générer environ 3 milliards de dollars de trésorerie disponible par an à compter de l'exercice 2025/2026. Ce flux est amené à augmenter à mesure que les performances de l'entreprise s'amélioreront.

Outre le flux de trésorerie, la société vise des économies de coûts d'environ 500 millions de dollars sur une période de trois ans.

