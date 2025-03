Droits de douane : "C’est l’absence de timing qui est problématique" (AXA IM)

(AOF) - "On ne sait toujours pas exactement quel niveau de droits de douane seront imposés, ni quand. La plupart des mesures proposées contre le Canada et le Mexique ont été décalées à début avril. Mais c’est l’absence de timing qui est problématique. On rassemble de plus en plus de preuves anecdotiques qui montrent combien les entreprises sont toujours plus préoccupées par les perspectives économiques", indique Chris Iggo, directeur des Investissements, président de l'Investment Institute d'AXA IM.

Trump, poursuit-il, pourrait ne pas mettre en œuvre toutes les hausses de droits de douane.

"Dans ce cas de figure, la confiance des entreprises et des consommateurs pourrait se stabiliser et la Fed pourrait être en mesure d'assouplir sa politique plus de deux fois cette année, si l'inflation n'augmente pas en raison des droits de douane. Trump jouerait son atout, en quelque sorte", conclut Chris Iggo.