Droits de douane: Air Liquide anticipe un "impact direct limité"

Air Liquide a indiqué jeudi anticiper un "impact direct limité" de l'augmentation des droits de douane dans le monde et s'est déclaré "confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle" en 2025 lors de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

De janvier à mars, le groupe français de gaz industriel a réalisé un chiffre d'affaires de 7,028 milliards d'euros, en hausse de 5,7% par rapport aux trois premiers mois de 2024, "reflétant un effet de change positif" et la hausse des prix du gaz dont les variations sont répercutées à ses clients, a indiqué le groupe dans un communiqué.

A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 1,7% au premier trimestre, c'est-à-dire hors effet de change, hors effet des prix de l'énergie et des changements de périmètre.

Par activité, le secteur Gaz et Services qui représente l'essentiel des ventes du groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,4% à 6,8 milliards d'euros.

Le directeur général François Jackow a particulièrement souligné les hausses de ventes dans les domaines de l'électronique (+3,6%), "porté par le développement rapide de l'intelligence artificielle", et de la santé (+5,3%) "qui poursuit une dynamique distincte des évolutions conjoncturelles" de l'industrie.

Par zone géographique, Air Liquide a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,5% dans la zone Amériques (y compris l'Argentine), à 2,7 milliards d'euros, bénéficiant notamment du démarrage d'une grande unité de séparation des gaz de l'air aux Etats-Unis en février 2024, de la hausse des prix des gaz médicaux aux Etats-Unis, et du développement de la santé à domicile en Amérique latine.

"Fort de son modèle d'affaires, le groupe anticipe un impact direct limité de l'augmentation des droits de douane, la grande majorité de son activité étant locale: fondamentalement une production locale pour servir des clients locaux" a précisé Air Liquide.

En Europe, Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d'affaires a progressé de 10,8% à 2,78 milliards d'euros, et en Asie-Pacifique, il a augmenté de 2,7% à 1,32 milliard d'euros.

Au premier trimestre, pour le seul domaine de la grande industrie, le chiffre d'affaires en Europe, Moyen-Orient et en Afrique a reculé de 3,6%. Il a souffert de la "baisse significative des ventes des unités de cogénération au Bénélux et des unités de séparation des gaz de l'air en Italie" indique Air Liquide. "La demande des secteurs de la chimie et de la sidérurgie reste faible, tandis que les volumes d'hydrogène pour le raffinage sont en légère hausse", ajoute l'industriel.

Les décisions d'investissement industriel et financier se sont établies à 1 milliard d'euros, en hausse de 16,3% par rapport au 1er trimestre 2024, tandis que le portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois s'est maintenu à 4,1 milliards d'euros à fin mars.

Les projets qui accompagnent la transition énergétique (captage de CO2, électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène..) représentent environ 40% du portefeuille, principalement en Europe et aux Etats-Unis, et ceux de l'électronique un peu plus d'un tiers.

Air Liquide s'est dit "confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant", a précisé M. Jackow.