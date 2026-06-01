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DriveNets lève 410 millions de dollars lors de son dernier tour de table ; AMD rejoint le cercle des investisseurs
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DriveNets, une société israélienne spécialisée dans les logiciels de réseau, a annoncé avoir levé 410 millions de dollars lors de son dernier tour de table mené par Bessemer Venture Partners et Atreides Management, portant ainsi le montant total des fonds levés à ce jour à 1 milliard de dollars.

De nouveaux investisseurs, AMD et Red Dot Capital, se sont joints à ce tour, tandis que les investisseurs existants, Pitango et D1 Capital Partners, y ont également participé. La société utilisera ces fonds pour répondre à la demande croissante en infrastructures d'IA à grande échelle, a déclaré le directeur général Ido Susan.

DriveNets n'a pas divulgué la valorisation obtenue à l'issue de ce dernier tour de table. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters visant à obtenir plus de détails.

Les entreprises fournissant des infrastructures d'IA ont attiré d'importants capitaux de risque ces dernières années, ce qui leur a permis de se développer sans être exposées à la volatilité des marchés publics.

DriveNets permet aux opérateurs de télécommunications et aux centres de données de construire et de gérer des réseaux à l'aide de matériel standard disponible dans le commerce, plutôt que de systèmes propriétaires coûteux. Sa technologie prend en charge la connectivité haut débit et les charges de travail liées à l'IA.

Fondée en 2015, la société compte parmi ses partenaires l'entreprise technologique Broadcom AVGO.O , le japonais Fujitsu et le prestataire de services informatiques indien Wipro.

« À mesure que les systèmes d'IA atteignent une échelle sans précédent, les performances de l'infrastructure réseau sous-jacente sont devenues un moteur essentiel de l'économie de l'IA », a déclaré Charlie Kawwas, président du groupe Solutions semi-conducteurs chez Broadcom.

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