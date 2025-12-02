 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Driven Brands en baisse après la vente de son segment de lavage de voitures pour 471 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions des services automobiles Driven Brands DRVN.O chutent de 3,6 % à 13,62 $ dans les premiers échanges sur le marché

** La société annonce un accord pour vendre IMO, son activité internationale de lavage de voitures, à Franchise Equity Partners pour 406 millions d'euros (471,16 millions de dollars); l'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** Les prévisions de revenus annuels des activités poursuivies se situent entre 1,85 et 1,87 milliard de dollars, par rapport à l'objectif précédent de 2,10 à 2,12 milliards de dollars

** Prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel provenant des activités poursuivies entre 1,18 $ par action et 1,23 $ par action sur une base préliminaire par rapport à la projection précédente de 1,23 $/shr à 1,28 $/shr

** La cession de nos activités internationales de lavage de voitures nous aide à accélérer notre processus de désendettement tout en maintenant notre concentration opérationnelle sur nos activités principales en Amérique du Nord", a déclaré le directeur financier Mike Diamond

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 12,5 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8617 euro)

Valeurs associées

DRIVEN BRANDS
13,9400 USD NASDAQ -1,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank