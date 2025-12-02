Driven Brands en baisse après la vente de son segment de lavage de voitures pour 471 millions de dollars

2 décembre - ** Les actions des services automobiles Driven Brands DRVN.O chutent de 3,6 % à 13,62 $ dans les premiers échanges sur le marché

** La société annonce un accord pour vendre IMO, son activité internationale de lavage de voitures, à Franchise Equity Partners pour 406 millions d'euros (471,16 millions de dollars); l'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** Les prévisions de revenus annuels des activités poursuivies se situent entre 1,85 et 1,87 milliard de dollars, par rapport à l'objectif précédent de 2,10 à 2,12 milliards de dollars

** Prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel provenant des activités poursuivies entre 1,18 $ par action et 1,23 $ par action sur une base préliminaire par rapport à la projection précédente de 1,23 $/shr à 1,28 $/shr

** La cession de nos activités internationales de lavage de voitures nous aide à accélérer notre processus de désendettement tout en maintenant notre concentration opérationnelle sur nos activités principales en Amérique du Nord", a déclaré le directeur financier Mike Diamond

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 12,5 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8617 euro)