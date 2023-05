Dream Energy accompagne les Taxis dans leur transition vers l’électromobilité

Mercredi 10 mai 2023 – Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et opérateur de recharge annonce la signature d’un partenariat avec l’Union Nationale des Taxis (UNT), afin de les accompagner dans la mutation des flottes de parc de véhicules professionnels vers l’électrique bas carbone.



Dans un contexte où l’électrique est au cœur des mutations de la mobilité, les professionnels souhaitent adopter des solutions qui permettent de concilier réduction du bilan carbone et activité professionnelle. Au niveau national, 25% des véhicules servant aux transports publics particuliers de personnes sont électriques ou hybrides. Pour les taxis, l’autonomie du véhicule, la facilité de recharge et l’impact environnemental sont clés.