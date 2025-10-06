Dragonfly Energy s'effondre à la suite d'une offre d'actions fortement décotées d'un montant de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions du fournisseur de batteries au lithium Dragonfly Energy DFLI.O ont chuté de 27,5 % à 1,38 $ avant la mise sur le marché après que l'offre de 25 millions de dollars se soit traduite par une forte décote

** La société DFLI, basée à Reno, au Nevada, annonce () 20 millions d'actions à 1,25 $, soit une décote d'environ 34 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris le remboursement de 4 millions de dollars en vertu d'un accord de prêt à terme, et les investissements dans les technologies de batteries de nouvelle génération

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre de l'offre ** DFLI a environ 61,8 millions d'actions en circulation au 3 octobre, selon le prospectus , ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 117 millions de dollars jusqu'à vendredi

** Les actions ont plus que triplé au cours des deux dernières séances, ce qui les a fait chuter de 32 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi ** DFLI est entrée en bourse en octobre 2022 après avoir fusionné avec la SPAC Chardan NexTech Acquisition 2 Corp ** Les 3 analystes qui couvrent DFLI considèrent l'action comme "achetée" avec un prix médian de 1$, selon LSEG