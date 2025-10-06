 Aller au contenu principal
Dragonfly Energy s'effondre à la suite d'une offre d'actions fortement décotées d'un montant de 25 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions du fournisseur de batteries au lithium Dragonfly Energy DFLI.O ont chuté de 27,5 % à 1,38 $ avant la mise sur le marché après que l'offre de 25 millions de dollars se soit traduite par une forte décote

** La société DFLI, basée à Reno, au Nevada, annonce () 20 millions d'actions à 1,25 $, soit une décote d'environ 34 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris le remboursement de 4 millions de dollars en vertu d'un accord de prêt à terme, et les investissements dans les technologies de batteries de nouvelle génération

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre de l'offre ** DFLI a environ 61,8 millions d'actions en circulation au 3 octobre, selon le prospectus , ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 117 millions de dollars jusqu'à vendredi

** Les actions ont plus que triplé au cours des deux dernières séances, ce qui les a fait chuter de 32 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi ** DFLI est entrée en bourse en octobre 2022 après avoir fusionné avec la SPAC Chardan NexTech Acquisition 2 Corp ** Les 3 analystes qui couvrent DFLI considèrent l'action comme "achetée" avec un prix médian de 1$, selon LSEG

Valeurs associées

CANACCORD GENUIT
10,920 CAD TSX 0,00%
DRAGON ENER HLDG
1,8900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 13:49:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

