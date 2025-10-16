Dragonfly Energy glisse après l'annonce d'une nouvelle vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Les actions du fournisseur de batteries au lithium Dragonfly Energy DFLI.O ont baissé de 14,2 % en pré-marché à 1,69 $, alors qu'il cherche à lever des fonds pour la deuxième fois ce mois-ci

** La société DFLI, basée à Reno, au Nevada, a lancé mercredi dernier une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés ()

** La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris le remboursement anticipé de 45 millions de dollars de dette en vertu d'un prêt à terme dans le cadre de la restructuration proposée de la dette

** DFLI prévoit également de continuer à investir dans

les technologies de batteries de nouvelle génération, y compris la mise à l'échelle du processus d'électrode sèche et son application aux batteries à l'état solide

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre de l'offre

** Le mercredi, les actions de DFLI ont augmenté d'environ 29 % pour atteindre 1,97 $ après que la société a annoncé en début de journée () qu'elle avait obtenu un brevet américain renforçant sa technologie de communication par batterie Dragonfly Intelligence

Le 6 octobre, la société a annoncé () une offre d'actions de 25 millions de dollars à 1,25 $

** DFLI a ~84,8 millions d'actions en circulation au 15 octobre, selon le prospectus ()

** Les actions ont terminé le mois de septembre à 59 cents