DraftKings chute, le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'est pas à la hauteur des estimations

7 novembre - ** Les actions de la société de jeux DraftKings

DKNG.O ont baissé de 6,97% à 26,03 $ avant le marché après que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ait manqué les estimations ** La société déclare que les revenus du troisième trimestre augmentent de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,14 milliard de dollars en raison d'un engagement solide malgré des résultats sportifs favorables à la clientèle **Mais il a manqué l'estimation consensuelle de 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société révise ses prévisions de revenus pour l'exercice 25 à 5,9 milliards de dollars - 6,1 milliards de dollars; prévoit un Ebitda ajusté de 450 millions de dollars - 550 millions de dollars grâce à l'engagement des clients et à une forte croissance des payeurs uniques mensuels (MUP)

** Les MUP augmentent de 2% à 3,6 millions, soutenus par une forte rétention et acquisition dans le domaine des paris sportifs et de l'iGaming

** La note moyenne de 36 analystes est "buy"; le PT médian est de $51 - LSEG

** L'action a baissé de 24,78% depuis le début de l'année, à la dernière clôture