Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DR Horton: croissance de 29% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - DR Horton publie un bénéfice net en augmentation de 24% à 1,2 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2023-24 (clos fin mars), soit 3,52 dollars par action (+29%), avec une marge bénéficiaire avant impôts de 16,8%.



Les revenus du constructeur de maisons ont augmenté de 14% à 9,1 milliards de dollars, tandis que ses commandes nettes se sont accrues de 14% en volume à 26.456 maisons, et de 17% en valeur pour atteindre 10,1 milliards de dollars.



'L'offre de maisons à des prix abordables est encore limitée, et les données démographiques restent favorables', souligne le président Donald R Horton, qui relève sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'exercice à entre 36,7 et 37,7 milliards environ.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.