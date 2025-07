DR Horton: BPA en chute de 18% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 13:23









(Zonebourse.com) - Le constructeur de maisons DR Horton publie un BPA en chute de 18% à 3,36 dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25 (clos fin juin), avec une marge de profit imposable de 14,7% pour des revenus en recul de 7% à 9,2 milliards de dollars.



'La demande en nouvelles maisons demeure affectée par les contraintes actuelles d'abordabilité et par le sentiment prudent des ménages', affirme son président exécutif David Auld, ajoutant maintenir une approche disciplinée d'allocation de capital.



Sur la base des conditions de marché actuelles, DR Horton vise désormais des revenus annuels entre 33,7 et 34,2 milliards de dollars (et non plus entre 33,3 et 34,8 milliards) ainsi qu'un cash-flow des activités toujours attendu à plus de trois milliards.





Valeurs associées D R HORTON 131,230 USD NYSE -0,44%