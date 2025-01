DR Horton: baisse de 7% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - DR Horton publie un BPA en baisse de 7% à 2,61 dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25, avec une marge de profit imposable de 14,6% pour des revenus en recul de 1% à 7,6 milliards de dollars.



'Bien que les niveaux de stocks soient remontés depuis des plus bas historiques, l'offre de maisons à des prix abordables demeure généralement limitée, et la démographie reste favorable à la demande en logement', note le président exécutif David Auld.



Sur la base des conditions de marché actuelles, le constructeur de maisons confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024-25, dont des revenus entre 36 et 37,5 milliards de dollars ainsi qu'un cash-flow des activités supérieur à celui de l'exercice précédent.





Valeurs associées D R HORTON 147,73 USD NYSE +0,76%