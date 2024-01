DPP remporte les élections à Taïwan : quels impacts pour les investisseurs ?

Amundi

Ce qu'il faut retenir des élections à Taïwan.

Que se passera-t-il suite aux élections ?

Pékin a exprimé sa déception face à la réélection du parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir, qui rend la réunification pacifique de la Chine et de Taïwan de plus en plus improbable. Le parti DPP, très réticent à l'égard du régime de Pékin, a remporté trois élections consécutives et Pékin estime que son nouveau président, William Lai, a l'intention de s'éloigner encore davantage de la Chine, voire de viser l'indépendance. Toutefois, le DPP a largement l'intention de maintenir les relations actuelles en l'état entre les deux rives du détroit.

Relations extérieures

Le DPP vise à éviter de trop dépendre de la Chine et à renforcer la défense et les partenariats internationaux afin de dissuader les actions potentielles de l'Empire du Milieu.

Réaction des marchés

La victoire du DPP était largement attendue, mais la réaction du marché dépendra de la manière dont la Chine réagira à sa victoire dans les semaines et les mois à venir, avec des scénarios potentiels allant du maintien du statu quo à une escalade sur la « voie du milieu ». Cette dernière pourrait avoir un impact sur la valeur du nouveau dollar taïwanais (TWD), le marché immobilier et le marché boursier, et créer des perturbations économiques régionales.

