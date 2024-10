DPAM lance une nouvelle stratégie d’actions américaines durables

(AOF) - DPAM a lancé une nouvelle stratégie d'actions américaines durables dans le cadre de son offre d'actions fondamentales : DPAM L Equities US Sustainable. Elle offre aux investisseurs une exposition aux actions américaines cotées, sélectionnées sur la base d'une méthodologie stricte en termes de respect des critères ESG. Cette stratégie est activement co-gérée par Aurélien Duval, Humberto Nardiello, Tom Demaecker et Dries Dury.

L'équipe de gestion du portefeuille recherche des entreprises présentant un potentiel de croissance séculaire évident et des avantages concurrentiels durables qui garantissent un rendement élevé du capital investi, tout en maintenant un niveau d'endettement minimal.

Le portefeuille est bien diversifié en termes de secteurs, d'industries et de marchés finaux, et comprend différents profils de croissance et des moteurs de développement non corrélés, ainsi qu'un équilibre entre les entreprises défensives et cycliques.

Cette stratégie d'investissement gérée activement est classée " Article 8 " SFDR.